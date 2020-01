Come ben saprete, il colosso Google è costantemente al lavoro per cercare di proporre ai propri utenti, delle nuove soluzioni che coinvolgano le sue tantissime applicazioni e servizi. Negli ultimi giorni sono apparse in rete alcune novità molto interessanti.

Tra le novità che oggi vogliamo presentarvi, riguarda degli inediti suggerimenti sulle schede del browser da chiudere. Al momento questa funzione è in fase di sviluppo per i soli dispositivi Android. Scopriamola nel dettaglio.

Chrome per Android vi propone un’interessante novità

L’obiettivo della nuova funzione studiata dal colosso di Mountain View è quella di suggerire all’utente automaticamente quali schede chiudere, in base all’ultima volta che sono state aperte o utilizzate. Questa novità la potrete vedere all’opera attraverso le immagini in rete, dato che attualmente è in fase di test su Canary, canale sperimentale di Chrome.

Per attivarla anche sulla versione stabile del browser per Android, la più recente corrisponde alla build 79, anche se dovrete ricorrere all’attivazione del flag #enable-close-tab-suggestions. Gli utenti possono abilitare la funzione secondo diverse opzioni temporali, che corrispondono probabilmente all’intervallo di tempo di inutilizzo oltre il quale verrà proposta la chiusura automatica.

Per il momento la funzione, sulla versione stabile non sembrerebbe funzionare, ma ovviamente l’azienda avrà ancora bisogno di qualche tempo per renderla perfetta. Nel frattempo potete provare ad installarla e farci sapere cosa ne pensate. Vi ricordo che il colosso ha da qualche giorno rilasciato un importante aggiornamento per la versione 79 dell’applicazione. Gli aggiornamenti come ben saprete, sono molto importanti, sia per introdurre delle novità, sia per quanto riguarda la correzione di bug o imperfezioni.