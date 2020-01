OPPO è sicuramente uno di quei produttori smartphone che in Europa, e anche in Italia, ha attecchito poco. Vero è che i tentativi di infiltrarsi nel mercato sono iniziati da poco e c’è da dire che ce la stanno mettendo tutta con diversi risultati. La compagnia cinese, per quanto il suo nome nel nostro paese potrebbe suonare strano, è una di quelle che sembrano investire di più di tutte in fatto di nuove tecnologie.

Molte delle novità che si sentono parlare nel mondo degli smartphone arrivano da loro e non solo a livello funzionale, ma anche di design. Il marchio ci tiene molto a creare dispositivi unici e un recente render comparso online del Find X2 sottolinea appieno questo aspetto. Si tratta di un’immagine di un brevetto, ma non è il solito brevetto che non vedrà mai la luce.

OPPO Find X2

Spesso si sente parlare di brevetti che ci mostrano la luna e poi muoiono nel dimenticatoio. In quest caso sappiamo che non è così in quanto lo smartphone sarebbe già dovuto arrivare l’anno scorso, ma è stato rimandato a quest’anno. A dirlo è stato l’amministratore delegato di OPPO.

La parte più sorprendere di questo smartphone è il pannello posteriore. Il pannello frontale non avrà nessun notch e per la fotocamera dovrebbe essere un cassetto a scomparsa. La configurazione posteriore è tutt’altra cosa. Si tratta della trasposizione di una fase lunare anche se ricordano più un pianeta con diverse lune in orbita. In ogni caso, ammirate il tutto nel render e ditemi che non ha il suo perché. Magari potrebbe non piacervi, ma è qualcosa di unico e non in senso negativo.