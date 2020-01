Android: solo oggi 4 app e giochi gratis sul Play Store di Google

Insieme al panorama smartphone e mobile in generale sono cresciuti anche i vari sistemi operativi che riescono a mettere il tutto in moto. Il più importante sicuramente risulta Android, il simpatico robottino verde che negli anni non ho fatto altro che aumentare la sua onda d’urto in tutto il pianeta. Infatti attualmente sono oltre 2,5 miliardi le persone che utilizzano questo sistema operativo mobile, lasciando dunque indietro la concorrenza.

È ovviamente è più semplice distribuire Android, dato che i brand e di smartphone che adottano tale piattaforma sono molti di più rispetto ad esempio ad iOS. In questo caso solo Apple adotta questo sistema operativo, per cui, pur fornendo grande concorrenza a Google, non puoi di certo impensierirlo in merito ai numeri. Uno degli aspetti più importanti di Android è poi il Play Store, il luogo dove tutti gli utenti possono trovare contenuti a volontà. Proprio negli ultimi tempi le applicazioni e i giochi sono aumentati a dismisura, ma oggi ci sarebbe una grandissima promozione.

Per avere a disposizione i migliori codici sconto e le offerte Amazon, ecco il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android, solo per oggi scaricate gratis dal Play Store queste 4 applicazioni e giochi che torneranno presto a pagamento

Anche questa giornata sarà ricordata dagli utenti Android come ottima per scaricare i contenuti a pagamento gratis dal Play Store. Sono infatti disponibili 4 titoli che trovate nella nostra lista proprio qui sotto i quali vi ricondurranno al download diretto.