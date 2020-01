Android: 8 app a pagamento gratis ma solo oggi sul Play Store

Android è il sistema operativo preferito da tutti coloro che magari hanno esperienza in più nel mondo smartphone. Ovviamente non è sempre così, ma la maggior parte delle situazioni ha dimostrato che diversi utenti che possiedono il robottino verde sono quelli che più ne capiscono del mondo dell’elettronica.

Ovviamente con questo non si vuole dire che chi ha un iPhone non sia esperto, ma di sicuro i più smanettoni appartengono al mondo Android. In questo caso vanno proprio a nozze, visto il grande livello di versatilità che il sistema operativo di Google offre con ogni sua nuova versione. Inoltre un punto fermo risultare essere il Play Store, market nel quale è possibile trovare ogni tipo di contenuto che sia un’applicazione o magari un gioco particolare. Ultimamente sono arrivati diversi titoli tutti nuovi, i quali hanno scatenato gli utenti che hanno sborsato anche soldi per acquistarli. Oggi però si tratta di una promozione, dal momento che alcune applicazioni e giochi a pagamento sono gratuiti ma solo per questa giornata.

Android, solo per oggi potete scaricare 8 titoli a pagamento dal Play Store di Google

Se stavate cercando qualche titolo a pagamento gratis, oggi è la vostra giornata fortunata. Android regala sul suo Play Store ben 8 titoli a pagamento gratis. La lista è proprio quella qui sotto, dalla quale potrete ricollegarvi direttamente allo Store.