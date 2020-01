Truffe call center: utenti TIM, Vodafone e Iliad nei guai

Ad oggi sono ancora tante le persone che si interrogano sulla lavoro svolto all’interno dei tanti call center che inondano il territorio italiano e non solo. Infatti tali unità sono disponibili da parte dei gestori italiani anche all’estero, ma qualcuno continua ad essere fermamente convinto che questi portino a termine solo ed esclusivamente delle truffe.

In realtà tale pensiero non è totalmente sbagliato, dal momento che qualcosa starebbe accadendo. Ovviamente non bisogna neanche fare di tutta l’erba un fascio, visto che ci sono tantissime aziende che invece lavorano molto seriamente. Tanti clienti da parte di Tim, Wind, Vodafone e Iliad stanno registrando diversi problemi proprio in merito alle truffe messe a segno da parte dei call center. Sono tanti infatti i metodi che tutti gli operatori escogitano per provare a chiudere, spesso anche in maniera truffaldine, un contratto di vendita.

Truffe call center: ecco come evitare di ricevere una truffa da parte di un operatore al telefono

Secondo quanto riportato dagli ultimi dati raccolti mediante un sondaggio, le truffe sono aumentate durante gli ultimi mesi. Tutti gli utenti che sono stati truffati infatti riferiscono di alcuni errori da evitare. Il primo errore che dovete assolutamente evitare quando rispondete, magari anche accidentalmente, ad una chiamata da parte di un call center, è sicuramente quello di fornire informazioni personali.

Inoltre cercate di proferire frasi che non implichino la parola “sì”, proprio perché questa potrebbe essere utilizzata a vostro sfavore. Inoltre provate a bloccare definitivamente ogni tipo di chiamata proveniente da un call center. Il tutto è possibile tramite alcune applicazioni Android ma potresti anche limitarvi a bloccare ogni numero che vi disturba.