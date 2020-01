Wind rivolge la sua attenzione agli ex clienti dando il via ad una nuova campagna di SMS winback che offre la possibilità di procedere con l’attivazione della promozione Wind All Inclusive 50 Star. Soltanto i clienti contattati dal gestore che effettuano il trasferimento del numero acquistando nuovamente la SIM Wind possono ottenerla e ricevere ogni mese straordinarie quantità di minuti, SMS e Giga di traffico dati al costo di soli 7,99 euro.

Torna in Wind con All Inclusive 50 Star: minuti, SMS e 50GB a soli 7,99€!

Gli ex clienti hanno tempo fino al 17 Gennaio per attivare l’offerta Wind All Inclusive 50 Star, che permette di ricevere mensilmente: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati.

La promozione prevede una spesa di soli 7,99 euro al mese e non necessita di alcun costo di attivazione. Quindi i clienti che ricevono l’SMS da parte del gestore possono acquistare la nuova SIM saldando una spesa di soli 10,00 euro e richiedere la contestuale attivazione della tariffa.

Non tutti potranno attivare la tariffa in questione ma tramite la sezione “Offerte Per Te“, presente sul sito ufficiale del gestore, è possibile conoscere quali promozioni si hanno a disposizione effettuando il trasferimento del numero. I clienti Iliad e i clienti di alcuni operatori virtuali che effettuano la portabilità, ad esempio, hanno la possibilità di ottenere una tariffa più che conveniente: la All Inclusive 50 Flash. Quest’ultima è disponibile a soli 6,99 euro al mese con minuti illimitati verso tutti, 100 SMS verso tutti e ben 50 GB di traffico dati.