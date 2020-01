La All Inclusive Special è una interessante passa a Wind che vede offrire all’utente la possibilità di scegliere tra 50 o 100 giga di traffico dati al mese, sempre pagando comunque 9,99 euro con cadenza fissa, e sottostando anche ad un particolare vincolo contrattuale.

Partiamo proprio da quest’ultimo, coloro che decideranno di attivare la passa a Wind in oggetto dovranno restare clienti dell’azienda per un periodo di almeno 24 mesi. In caso contrario saranno costretti a pagare una penale del valore di 15 euro, addebitata direttamente sul metodo di pagamento scelto in fase di registrazione. L’accesso non è però alla portata di tutti, solamente gli uscenti da Iliad o da un operatore virtuale la potranno ottenere sul proprio numero di telefono, con portabilità obbligatoria.

Passa a Wind: quale versione scegliere?

Di base la All Inclusive Special 50 prevede un costo fisso di 9,99 euro al mese addebitato direttamente sul credito residuo, per godere di 50 giga, di 200 SMS e di illimitati minuti per telefonare a chiunque.

Se interessati, i consumatori possono anche optare per la All Inclusive Special 100 Easy Pay, sostanzialmente la stessa identica promozione ma con differenze sostanziali. Prima di tutto i giga disponibili non saranno più 50 ma 100 al mese, il costo resterà sempre di 9,99 euro, con addebito diretto su conto corrente o carta di credito non ricaricabile.

Ricordate che in quest’ultimo caso la penale non potrà mai essere evitata, infatti se con addebito sul credito residuo basterà non avere disponibilità sulla SIM, pagando con il conto corrente diventerà davvero molto complicato riuscire ad evitarla senza intoppi.