Alcuni fortunati utenti interessati ad attivare una SIM ricaricabile di casa Wind hanno la possibilità di raggiungere anche 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, senza dover necessariamente versare cifre particolarmente elevate.

E’ doveroso precisare, prima di tutto, che parliamo a tutti gli effetti di offerte attivabili solo ed esclusivamente se in possesso di determinati requisiti. Nella maggior parte dei casi, infatti, le potranno raggiungere solamente coloro che si trovano in condizione d’uscita da Iliad o da un qualsiasi operatore virtuale (compresi ho.Mobile e Kena Mobile).

I costi di attivazione, sempre possibile soltanto nei punti vendita, sono sostanzialmente sempre gli stessi; parliamo infatti di 11,99 euro per la promozione in sé, nonché di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile. E’ da segnalare infine che il consumatore dovrà sottostare ad un vincolo contrattuale della durata di 24 mesi, periodo entro il quale non potrà abbandonare l’azienda, senza incappare nel pagamento di una penale (questa verrà addebitata sul metodo di pagamento scelto in fase di registrazione, in genere credito residuo, se presente).

Passa a Wind: la All Inclusive Special 50 e la All Inclusive 50 Fire

La All Inclusive 50 Fire è la promozione da 6,99 euro al mese destinata a tutti i suddetti utenti (ad esclusione di LycaMobile), prevede al proprio interno minuti illimitati da utilizzare per telefonare a chiunque, nonché 50 giga di traffico dati alla velocità del 4G e 200 SMS da inviare a chiunque si desideri.

Coloro che invece sono in possesso della SIM di LycaMobile potranno approfittare della All Inclusive Special 50, stessa identica promozione, ma dal prezzo finale di 9,90 euro al mese.