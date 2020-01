Da oltre un anno e mezzo, Iliad è uno dei protagonisti principali nel mondo della telefonia italiana. Sin da subito, il provider di origine transalpina ha intercettato il favore dei suoi clienti. Gran parte del merito deve essere attribuito alle offerte low cost in stile Giga 50: la possibilità di avere una ricaricabile con soglie di consumo alte a prezzi relativamente bassi sta portando tante persone tra le fila della stessa Iliad.

Iliad, le anomalie di rete si possono eliminare con questo trucco

Ad oggi sembra esserci solo un problema per gli utenti Iliad. Dopo tanti mesi sono ancora continue le anomalie di rete per quanto concerne le connessioni internet. Il gestore ancora non ha raggiunto la copertura omogenea del territorio. Va da sé, quindi, che si possano manifestare mancanze di linea in alcune circostanze.

In attesa di quello che sarà un prossimo intervento da parte degli sviluppatori, gli utenti per ottemperare a queste piccole anomalie possono utilizzare una piccola soluzione fai da te. E’ stato evidenziato che, in caso di mancanza di connessione, effettuando il passaggio da 4G a 3G, nella maggior parte dei casi la rete ritorna ad essere operativa.

Questa soluzione ha aiutato nel recente passato tanti abbonati Iliad, anche se il suo utilizzo è funzionale solo in presenza di piccole anomalie.

Per debellare ogni problema di copertura, invece, occorre attendere ancora qualche mese quando Iliad concluderà gli interventi per la costruzione di infrastrutture di proprietà. Maggiori benefici in tal senso ci saranno a partire dal prossimo autunno.