Comet ha recentemente presentato un volantino che nasconde al proprio interno offerte davvero imprevedibili, un buonissimo concentrato di prezzi bassi e di sconti tra cui gli utenti possono scegliere, partendo dal cosiddetto Tasso Zero.

Prima di tutto, infatti, colui che deciderà di acquistare un nuovo prodotto in negozio o direttamente sul sito ufficiale, potrà approfittare anche del prestito a Tasso Zero. In altre parole potrà richiedere un finanziamento da restituire senza interessi in 10 o 20 mensilità con addebito diretto sul conto corrente collegato.

Volantino Comet: le offerte con i prezzi da cogliere subito al volo

Il volantino Comet cerca di assecondare all’incirca tutte le richieste dei consumatori, a partire da coloro che amano il brand Apple. In offerta non troviamo proprio l’ultimo modello, quale è l’iPhone 11, ma sarà comunque possibile pensare di approfittare di buoni sconti sull’iPhone Xs, valido compromesso per il prezzo finale di circa 679 euro.

Le alternative Android riguardano tutte modelli dal basso valore commerciale, in particolar modo annoveriamo Galaxy A30S, Oppo A9 2020, Galaxy A20e, Oppo Reno 2Z, Motorola E6 Play ed altri dispositivi il cui prezzo finale di vendita non supera i 269 euro.

Per maggiori informazioni e per scoprire nel dettaglio ogni singolo sconto pensato da Comet, aprite le pagine che trovate inserite nel nostro articolo, avrete l’opportunità di vedere i prezzi anche degli elettrodomestici, delle televisioni, dei notebook e dei vari altri prodotti afferenti al mondo della tecnologia generale.