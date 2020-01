Boeing: il 737 MAX progettato da pagliacci, supervisionato da scimmie

Sembra che vi sia una lotta intestina in Boeing in cui i dipendenti attaccano l'azienda per aver realizzato una serie di velivoli in maniera superficiale i quali, come sappiamo, hanno portato alla morte di più di 346 persone in ben due incidenti nel 2018 e nel 2019.