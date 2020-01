L’operatore virtuale Rabona Mobile ha deciso di lasciare in commercializzazione l’offerta denominata Christmas Feder a soli 4.99 euro al mese. Questa offerta sarà disponibile fino a nuova comunicazione, dallo scorso 13 dicembre 2019.

Vi ricordo che l’operatore in questione opera su rete Vodafone 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. La Christmas Feder non è attivabile tramite il sito ufficiale dell’operatore, ma solamente in alcuni rivenditori autorizzati.

Rabona Mobile proroga la Christmas Feder a 4.99 euro al mese

La Christmas Feder prevede 1500 minuti verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 150 SMS verso tutti e 15 GB di traffico internet in 4G alla massima velocità disponibile a soli 4.99 euro al mese. Come riportato all’interno del documento di trasparenza tariffaria, l’offerta è disponibile solamente per i nuovi clienti che effettuano la portabilità del proprio numero da un altro operatore e non è previsto alcun costo di attivazione.

Per acquistare l’offerta in negozio, il costo iniziale da sostenere è pari a 30 euro che comprende sia il costo della nuova SIM Card, pari a 25 euro, che il costo della prima ricarica utile al pagamento del primo mese anticipato, in questo caso solamente 5 euro. Vi ricordiamo che in ogni nuova SIM dell’operatore sono previsti anche 25 euro di traffico telefonico bonus che non possono essere utilizzati per rinnovare l’offerta tariffaria attiva, ma solamente per la tariffazione a consumo.

Tutte le offerte Rabona Mobile sono utilizzabili anche su tutto il territorio dell’Unione Europea, senza costi aggiuntivi, come previsto dalla normativa europea in merito. In caso di credito insufficiente al momento del rinnovo, l’offerta sarà sospesa per 90 giorni, termine massimo di tempo che l’operatore concede per ricaricare la vostra SIM. Per maggiori informazioni recatevi in un qualsiasi venditore dell’operatore, per scoprire tutte le altre offerte invece, visitate il sito ufficiale.