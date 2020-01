TIM in questa prima parte dell’anno ha già ottenuto un grande successo. La notizia oramai è ufficiale: il gestore di telefonia nazionale sarà il partner unico per la creazione di Piazza WiFi Italia, il nuovo servizio promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico che porterà le reti internet nelle principali piazze della nostra nazione.

TIM si impegna per la creazione e lo sviluppo di Piazza WiFi Italia

In base agli accordi stipulati TIM si impegnerà per la creazione della rete di Piazza WiFi Italia ed allo stesso tempo garantirà sviluppo costante per offrire linee internet performanti a tutti gli utenti che si collegheranno in internet attraverso le varie postazioni hotspot. Il lavoro di TIM sarà necessario anche per tutelare la sicurezza delle reti pubbliche.

La compagnia italiana ha vinto una serrata competizione con i marchi principali della telefonia nazionale, da Vodafone sino a Fastweb. Il progetto diventerà operativo a tutti gli effetti nel corso dei prossimi mesi, ma il lavoro di TIM inizierà già nel corso delle prossime settimane. L’operatore, per la gestione di questo appalto, infatti ha messo sul piatto più di 26 milioni di euro.

Piazza WiFi Italia sarà una piattaforma operativa già entra la fine del 2020 o al massimo entro l’inizio del 2021. Già oggi oltre 2000 Comuni hanno dichiarato il loro interesse per tale servizio.

Grazie a Piazza WiFi Italia, tutti gli italiani potranno navigare a costo zero nelle aree pubbliche delle proprie città. La connessione internet sarà disponibile scaricando semplicemente un’app che sarà rilasciata su Google Play Store ed App Store nel corso dei prossimi mesi.