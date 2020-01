OnePlus ha annunciato ufficialmente la sua nuova funzionalità di ricarica con nome Optimized Charging. L’uso di questa funzionalità contribuirà a prolungare la durata dello smartphone evitando il lento degrado della batteria. La società non ha specificato quando intende rilasciare la funzione sui device OnePlus, ma è attualmente in beta.

A dicembre, era apparsa una nuova funzione nella beta di OxygenOS chiamata “Optimized Charging”. Le note di rilascio fornivano poche informazioni in merito, oltre a specificare che la funzionalità avrebbe migliorato le prestazione della batteria in base all’utilizzo dell’utente.

OnePlus distruibuirà la sua nuova funzione a breve

Tuttavia, OnePlus ha ora annunciato ufficialmente la funzionalità e ha fornito alcuni dettagli in più su come migliorerà le prestazioni della batteria. L’obiettivo della società è quello di rallentare il degrado della batteria e per farlo limita il tempo di ricarica del device al 100%. Molte di noi caricano il proprio smartphone di notte e, una volta caricato, non possiamo scollegare lo smartphone non appena raggiunge la carica completa.

Per ovviare a questo problema, alcune aziende stanno introducendo alcune funzionalità software. Apple, ad esempio, ha incluso una funzione di ricarica ottimizzata con il rilascio di iOS 13. Ora, anche OnePlus ha annunciato la propria versione di ricarica ottimizzata che dovrebbe aiutare a prolungare la durata del telefono. Se attivata, la ricarica ottimizzata caricherà il telefono fino all’80%.

Inoltre, OnePlus utilizzerà un’algoritmo che prevede quando l’utente intende scollegare lo smartphone. Col tempo, la società afferma che il telefono apprenderà gli schemi dell’utente. La nuova impostazione per la ricarica ottimizzata è disponibile nelle impostazioni del menu della batteria.