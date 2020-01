Il messaggio che arriva sulla casella di posta elettronica non è una mail di phishing

Scrivevamo sopra che le modifiche al contratto arriveranno per mezzo mail sulla casella di posta elettronica dei clienti. Esortiamo quindi a non prendere il suddetto messaggio come una mail truffaldina. Per essere certi delle validità della mail, vi consigliamo di confrontarla con quella ufficiale presente sul sito. Oppure ancora vi invitiamo a contattare il numero verde della banca per un ulteriore verifica.