Quante volte è capitato di ascoltare musica, guardare un tutorial o seguire le recensioni di una serie direttamente da Youtube, la piattaforma di video sharing più usata al mondo? Eppure non è mai risultato necessario preoccuparsi del rischio di contrarre possibili minacce virtuali. Almeno fino ad ora: nell’ultimo periodo, infatti, un nuovo virus sta circolando grazie ad un arguto sistema che impedisce all’utente di riconoscere il trojan.

Il modo con cui si prende questo virus, infatti, è davvero inaspettato: basta cliccare su uno dei link in descrizione presenti sotto alcuni tipi di video (in particolare ricette e highlights di partite di calcio) per essere reindirizzati direttamente su una pagina fasulla, da cui il trojan penetra nel dispositivo.

All’apparenza sembrerebbe infatti un reindirizzamento verso le pagine Facebook o Instagram correlate ai contenuti pubblicati, ma in realtà si tratta di link posizionati strategicamente per indurre gli utenti a cliccarvi – e quindi dare il via inconsapevolmente al download del malware.

Youtube, il nuovo virus multiforme ruba dati e sposta denaro dai conti correnti

Il suo nome è Casbaneiro, ma è stato anche soprannominato Multiforme per la quantità di azioni che può andare ad effettuare, una volta scaricato sul terminale.

Che si tratti di pc o smartphone, il trojan può installare una backdoor per permettere agli hacker di tracciare qualsiasi operazione effettuata con il dispositivo, anche in tempo reale. Oppure, può rubare dati sensibili registrati sul device, come nomi utente e password. Se aveste del denaro in criptovalute, ad esempio bitcoin, Casbaneiro potrebbe addirittura trasferire nel wallet dei suoi manovratori il saldo del conto digitale.

Fortunatamente, la minaccia è prevalentemente diffusa in America Latina perché vi si accede da link presenti sotto video in lingua spagnola. D’altra parte tutto il mondo è paese, pertanto è bene prestare attenzione ad eventuali video simili mentre si naviga sulla piattaforma.