Con l’arrivo del nuovo anno gli utenti si aspettano tantissime nuove sorprese anche dalle applicazioni ormai più affermate. Tra queste ovviamente figura anche WhatsApp, punto fisso per tutti coloro che vogliono tenersi in contatto con ogni persona ad essi più cara.

La nota piattaforma di messaggistica istantanea è riuscita a sorprendere tutti con gli ultimi aggiornamenti del 2019, anche se sembra che qualcosa di nuovo bolle in pentola. Stando a quanto rivelato dalle indiscrezioni il nuovo aggiornamento introdotto a fine anno starebbe dando i suoi frutti. Parliamo ovviamente della possibilità di far scomparire i messaggi dopo un certo periodo di tempo, in modo da non far scoprire a nessuno i vostri affari. Inoltre però qualcosa di nuovo sarebbe in arrivo, dal momento che alcuni rumors avrebbero svelato i dettagli.

WhatsApp, il nuovo aggiornamento porterà una novità molto importante soprattutto per i possessori di iPhone e dispositivi Apple

L’ultimo aggiornamento che ha introdotto la possibilità di cancellare automaticamente i messaggi è ormai entrato nel vivo. Grazie ad esso su WhatsApp potresti impostare un timer per far scomparire i messaggi in arrivo. Non è però solo questa l’ultima novità che l’applicazione ha pronta per gli utenti, dal momento che qualcosa di nuovo bolle in pentola.

Le ultime indiscrezioni hanno mostrato qualcosa di nuovo in merito ai dispositivi Apple, in particolar modo ai nuovi iPhone. Secondo quanto riportato infatti sarà presto implementato il supporto all’Haptic Touch all’interno dell’app. Non si sa ancora con precisione quali saranno le funzioni disponibili con tale risorsa, ma sicuramente ci saranno delle sorprese interessanti.