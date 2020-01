La famosa piattaforma di streaming online, Netflix, annuncia l’arrivo della tanto attesa terza stagione di Le terrificanti avventure di Sabrina. Si tratta di una serie televisiva di genere paranormale tratta dalla serie a fumetti e ambientata nel mondo di Riverdale.

Le terrificanti avventure di Sabrina: ecco la trama

La serie televisiva racconta la storia di una ragazza, Sabrina Spellman, che all’apparenza conduce una vita normale di una qualsiasi quindicenne: va a scuola, passa il suo tempo libero con il suo ragazzo e con le sue amiche, e via dicendo. In realtà, però, la quindicenne nasconde ai suoi amici una parte di sé perché in realtà è per metà strega e per metà umana. La storia, infatti, racconta di come Sabrina deve combattere ogni giorno per far conciliare le due parti di sé stessa e deve combattere con le minacce del male.

La terza stagione è in arrivo: ad annunciarla è Netflix

Il 26 Ottobre 2018 è andata in onda l’intera prima stagione di Le terrificanti avventure di Sabrina sulla piattaforma di streaming online più famosa: Netflix. Gli utenti sono impazziti per questa serie coinvolgente e finalmente possono continuare con la visione grazie alla terza stagione in arrivo.

Roberto Aguirre Sacasa ha dichiarato: “Sia lodato Satana! Sono così grato ai miei partner Warner Brothers, Netflix, Berlanti Television e Archie Productions per aver supportato questa visione più oscura della più famosa strega adolescente del mondo. Sono entusiasta di continuare a raccontare le avventure agghiaccianti di Sabrina con il nostro incredibile cast e troupe, guidato dall’infaticabile Kiernan Shipka.” Gli utenti possono tirare un sospiro di sollievo poiché la terza stagione è prevista sulla piattaforma di Netflix il 23 di Gennaio e fortunatamente è prevista anche una quarta stagione.

Non resta che attendere ulteriori informazioni sulla quarta stagione della serie televisiva e sperare in una quinta.