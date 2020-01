L’operatore telefonico virtuale Poste Mobile è molto richiesto da qualche anno e continua a riscuotere un forte successo negli ultimi tempi grazie alle sue offerte telefoniche low cost e al suo servizio nettamente migliorato.

Attualmente, i consumatori interessati al suo servizio possono scegliere tra un’ampia scelta di proposte telefoniche. Eccovi svelati maggiori dettagli.

Poste Mobile e le nuove offerte telefoniche: ecco cosa propone

L’operatore telefonico virtuale propone una serie di offerte telefoniche ai consumatori alla ricerca di una nuova offerta. In particolare ad attirare l’attenzione è una tariffa molto vantaggiosa: Creami We Back; i consumatori interessati possono usufruire di credit illimitati da utilizzare per messaggi e per chiamate, e 50GB di traffico dati ad un prezzo mensile di 9,99 Euro. Inoltre, per ogni 10GB risparmiati l’operatore virtuale Poste Mobile ricarica i suoi clienti di 1,00 Euro.

Un’altra tariffa vantaggiosa ed economica è denominata Creami Relax 100. I consumatori interessati ad attivarla possono usufruire di credit illimitati da utilizzare per i messaggi e per le chiamate, e 100GB di Internet per navigare in rete alla massima velocità del 4G. Il prezzo mensile varia secondo i mesi di fedeltà del cliente: dal primo mese il prezzo è pari a 10,00 Euro, dal quarto mese scende a 9,00 Euro e infine dal settimo mese in poi diventa 8,00 Euro.

Infine, per tutti i consumatori che non vogliono una tariffa troppo alta di costo possono prendere in considerazione Creami Style per usufruire di 5GB di Internet per la navigazione in rete e 500 credit da utilizzare per messaggi e chiamate. L’operatore virtuale, Poste Mobile, propone questa offerta al prezzo mensile di 5,00 Euro e un costo iniziale di 20,00 Euro.