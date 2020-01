Per tutto il corso del 2019 non si è fatto altro che parlare di 5G. La nuova tipologia di connessione basata sul concetto di Play&Think introdotto da Huawei è ormai ad un passo da noi. Siamo a breve distanza da sistemi con massima copertura, velocità Gigabit e latenze trascurabili. Parametri perfetti per gestire in tutta serenità la nostra rete mobile.

In questo contesto di innovazione si inseriscono soprattutto TIM e Vodafone, le prime due aziende a lanciare le loro rispettive tariffe 5G. Sono cariche di contenuti e fanno schizzare in rete i nostri dispositivi con limiti di banda impensabili. Ecco quali si possono attivare sul proprio numero.

TIM e Vodafone lanciano le nuove promo 5G in Italia

Offerte TIM

TIM Advance 5G conta su minuti di chiamate ed SMS illimitati verso tutti e 50 GB di Internet in 5G (fino a 2 Gbps) per 29,99 euro al mese. L’attivazione dell’offerta costa 9 euro.

La versione TIM Advance 5G Top, invece, prevede minuti illimitati di chiamate ed SMS inclusi verso tutti con ben 100 Giga a 49,99 euro al mese. Il costo di attivazione è gratuito. Tra l’altro, incluso nel bundle, troviamo un pacchetto con 250 minuti di chiamate, 250 SMS e 3GB di Internet da utilizzare all’estero.

Offerte Vodafone

Vodafone RED Unlimited Smart è la promo di ingresso per la nuova rete e sfodera minuti di chiamate ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e UE, mille minuti verso i numeri all’estero ed un comprensivo di 20 Giga per il traffico dati a 18,99 al mese anziché 24,99 euro con pagamento in addebito su carta di credito o conto corrente.

Vodafone RED Unlimited Ultra ripropone i minuti e gli SMS illimitati verso tutti in Italia ed UE con ancora i minuti all’estero ma stavolta con 30 Giga in 5G a 24,99 al mese anziché 34,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente.

Per finire troviamo la Vodafone RED Unlimited Black che copia tutto il contenuto della versione Ultra aggiungendo Giga Illimitati al costo di 39,99 al mese anziché 59,99 euro se si sceglie di pagare con conto corrente o carta di credito.

Ricordiamo che per poter usufruire della connessione ultra veloce in 5G occorre uno smartphone compatibile.