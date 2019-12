Samsung si è mossa in anticipo per rilasciare l’ultimo aggiornamento Android – Android 10 – ai suoi dispositivi. Ora, la società sta estendendo l’update anche ai modelli più vecchi, come Galaxy S9 e Note 9. Questa settimana, il Galaxy Note 9 sta ottenendo il suo aggiornamento di Android 10 in alcuni paesi per i suoi primi utenti.

Individuato da SamMobile, il Galaxy Note 9 sta ricevendo Android 10 per i primi utenti in India. L’aggiornamento sembra essere già disponibile per gli utenti che hanno avuto, in precedenza, accesso alla beta. Siamo certi che il lancio sarà graduale a tutti gli utenti una volta raggiunti gli utenti in beta.

Samsung Galaxy Note 9, Android 10 sta per arrivare

Se sei un utente di Galaxy Note 9 che ha utilizzato Android 10 beta, probabilmente vale la pena controllare rapidamente nel menu delle impostazioni se è disponibile un aggiornamento stabile per te. Si consiglia di scaricare l’aggiornamento tramite rete Wi-FI.

L’aggiornamento arriva per gli utenti in beta come un semplice aggiornamento di 100 MB. Tuttavia, include la patch di sicurezza di dicembre 2019 e anche varie correzioni di bug finali per renderlo un aggiornamento stabile. La versione del software allegata è N960FXXU4DSLB.

Samsung ha già lanciato Android 10 sul Galaxy Note 10, Note 10+ e anche sulla serie S10. Per quanto riguarda i vecchi dispositivi, Samsung ha confermato che Android 10 arriverà anche per S9 e S9 +. Attualmente, la società non ha ancora rilasciato dettagli per un prossimo aggiornamento di Galaxy note 8 e S8. Siamo certi che ne sapremo di più nei prossimi giorni e all’evento CES 2020 che si terrà la prossima settimana.