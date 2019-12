Esselunga riesce ad impressionare Unieuro con il lancio di un volantino in grado di zittire anche le più aspre critiche pervenute nel corso dei mesi e degli anni. Al suo interno, infatti, si trova una sorpresa veramente speciale per i consumatori che vorranno acquistare nuovi prodotti.

L’idea alla base del volantino Esselunga non è rivoluzionaria, già l’avevamo vista in passato, ma resta ugualmente una soluzione destinata a far parlare di sé, proprio per la possibilità di mettere le mani su un prodotto di tecnologia a solo 1 euro. Il modello in questione sono le cuffie SBS Jaz del valore commerciale di 69 euro, over-the-ear completamente wireless dalle prestazioni abbastanza elevate. Per ottenerle praticamente gratis non è necessario compiere azioni particolari, basterà recarsi in negozio, acquistare uno degli elementi contrassegnati dall’apposito bollino e, una volta in cassa, aggiungere 1 euro al valore dello scontrino.

Esselunga: ecco i prezzi da non lasciarsi sfuggire

I prezzi del volantino Esselunga da non lasciarsi sfuggire sono diversi, ma per voi ne abbiamo selezionati solamente un paio. Il primo riguarda un terminale che non necessita assolutamente di presentazioni, stiamo parlando dell’incredibile Samsung Galaxy S10, top di gamma assoluto e desiderato da milioni di consumatori, finalmente più abbordabile grazie al prezzo finale di 598 euro (no brand con garanzia di 24 mesi).

La soluzione più economica è invece rappresentata dallo Xiaomi Redmi Note 8T, recentemente comparso sul mercato, trova soddisfazione nella possibilità di godere di buone prestazioni complessive con un esborso di soli 268 euro.