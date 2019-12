WhatsApp nel 2020 rilancerà la sua sfida a Telegram ed Instagram. Anche in questo 2019, la chat continua a mantenere un certo gap nei confronti dei rivali. Per cercare di ampliare tale distanza, il team di sviluppo ha già pensato ad una serie di aggiornamenti.

Le ultime notizie provenienti dai leaker di WABetaInfo sono davvero interessanti. In base alle indiscrezioni degli stessi leaker, su WhatsApp potrebbero presto arrivare dei messaggi con la caratteristica dell’autodistruzione.

WhatsApp, che novità per i gruppi con i messaggi che hanno un tempo

Uno dei prossimi upgrade della di WhatsApp potrebbe prevedere l’arrivo dei cosiddetti messaggi a tempo. I messaggi tempo o anche ad orologeria sono dei semplici messaggi a cui però viene allegato un limite temporale per la visione. Una volta inviato un messaggio, un determinato destinatario potrà avere – in base alle scelte del mittente – 5 secondi oppure di un’ora di tempo la visione dello stesso.

In base a quelle che sono le informazioni raccolte sino a questo momento, tale novità almeno in un primo momento sarà presente solo ed esclusivamente per le chat di gruppo. Tutto però lascia pensare che i messaggi che si autoeliminano siano destinati ad arrivare anche nelle conversazioni singole.

WhatsApp sembrerebbe puntar molto sui messaggi ad orologeria, nonostante questa novità non sia poi così rivoluzionari nel campo delle piattaforme di messaggistica istantanea. La presenza di messaggi in grado di autodistruggersi è stata sperimentata in passato da Instagram ed anche da Snapchat.