Come vi abbiamo annunciato anche su queste pagine, dalla fine dello scorso mese di novembre TIM ha siglato una partnership con Sky. Il gestore italiano, nell’ottima di un investimento sempre maggiore per la piattaforma TIMvision, ha strappato un accordo davvero rilevante con la pay tv. Vecchi e nuovi clienti di TIMvision possono ora accedere direttamente a NOW TV per la visione di calcio e sport.

TIM, calcio e sport sono al completo grazie all’accordo con DAZN

L’obiettivo di TIM è quello di rendere TIMvision un servizio completo a 360 gradi. Ecco perché il team commerciale non si è fermato alla partnership con Sky. Come ampiamente prevedibile, la compagnia di telefonia nazionale ha anche avuto delle trattative con DAZN. Il buon esito di tali trattative ha portato all’arrivo di un nuovo servizio per tutti gli abbonati.

Ogni abbonati del servizio TIMvision potrà accedere al servizio direttamente attraverso l’app dedicata. Allo stesso tempo – questo il cambiamento più rilevante – i clienti TIM potranno fatturare l’abbonamento a DAZN direttamente in bolletta. La fatturazione sarà disponibile per chi ha un piano Fibra Ottica o ADSL.

Con l’attivazione del cosiddetto ticket Sport di TIMvision c’è doppio vantaggio, in termini di contenuti e costi. Al prezzo standard di 29,90 euro vi sarà la visione sia di NOW TV che di DAZN con copertura di Serie A, la Serie B, coppe europee ed grandi campionati di calcio esteri.