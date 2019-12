Il volantino Trony presenta uno sconto davvero speciale a disposizione di ogni consumatore italiano, la possibilità di mettere le mani su un 50% di riduzione effettiva rispetto ad un prezzo di listino al pieno delle sue potenzialità.

L’idea mossa da Trony non è innovativa né mai vista prima, per questo motivo potreste non restare sorpresi dalla riduzione messa in moto dall’azienda e pensata per andare a contrastare gli ultimi SottoCosto di Unieuro e Euronics.

Il meccanismo è di facilissima applicazione, l’utente deve prima di tutto acquistare due prodotti tra quelli contrassegnati nell’apposito volantino (non sarà possibile sceglierli a piacimento o comunque dover spendere una cifra minima); una volta giunto in cassa riceverà uno sconto speciale del 50% sul meno caro della coppia, prestate attenzione non sarà possibile scegliere quale scontare, ma la riduzione verrà applicata sempre e soltanto sul meno caro.

I codici sconto Amazon sono disponibili soltanto sul nostro canale Telegram ufficiale, li potete scoprire a questo link.

Volantino Trony: sconto del 50% veramente interessante

Al netto delle limitazioni imposte dal volantino Trony, comunque, il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di ricevere uno sconto del 50% sul meno caro. Sebbene la campagna promozionale sia davvero molto semplice, spieghiamola meglio con un esempio: ipotizziamo di aver acquistato uno smartphone da 500 euro ed una televisione da 700 euro per un totale di 1200 euro. In cassa riceverete uno sconto di 250 euro, in quanto il prodotto da 500 euro verrà scontato a 250 euro, per un totale di 950 euro.

Per maggiori informazioni o per comprendere al meglio il volantino Trony, ecco qui nel dettaglio le pagine in oggetto.