Con l’inizio delle festività natalizie, l’operatore virtuale Fastweb Mobile desidera acquisire nuovi clienti provenienti dalla concorrenza. Per far in modo che si ottengono risultati piacevoli, Fastweb Mobile ha proposto per questo periodo l’offerta di linea mobile attivabile sul sito ufficiale dell’operatore virtuale.

Chi si trova in procinto di cambiare operatore e trova in Fastweb Mobile l’operatore adatto alle proprie esigenze, può collegarsi alla seguente pagina ufficiale. L’offerta non è disponibile in versione operator attack, e quindi l’attivazione è aperta a tutti i consumatori che lasciano il proprio operatore telefonico, qualunque esso sia.

Passa a Fastweb Mobile entro il 31 dicembre

Questo tipo di offerta che propone Fastweb Mobile, oltre a coinvolgere tutti i nuovi clienti può invogliare quei consumatori che fanno un grande uso di chiamate e giga sul proprio telefono. Inoltre, il prezzo da versare ogni mese è molto conveniente visto che si trova al di sotto di 10 Euro.

A soli 9,95 Euro ogni mese, sono consumabili minuti illimitati per rimanere in contatto con qualsiasi numero nazionale e 30 giga per navigare su internet alla massima velocità del 4G. Coloro che svolgono l’attivazione in modalità online, possono godere di qualche regalo come il costo di attivazione, l’acquisto della sim e la spedizione. Un bel risparmio che può invogliare i consumatori ad attivare quest’offerta rispetto a tante altre presenti sul mercato.

La tariffa include anche dei servizi che nella maggior parte dei casi contengono costi aggiuntivi ma in questo caso sono gratuiti. Esempi di questo tipo sono: segreteria telefonica, scatto alla risposta, ti ho chiamato e controllo credito residuo.