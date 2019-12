Secondo le ultime indiscrezioni l’azienda americana Apple starebbe al momento lavorando ad un particolare nuovo modello di iPhone. Si tratta di un progetto segreto che è stato confermato da una fonte vicina all’azienda.

La fonte ha ovviamente preferito rimanere anonima, dato che ha fornito alcuni dettagli in merito alla faccenda. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nello specifico.

Apple: nuovo iPhone segreto in via di sviluppo

Il colosso di Cupertino sembrerebbe che stia lavorando ad un progetto molto particolare, si tratterebbe, secondo questa fonte molto vicina all’azienda, di un iPhone satellitare. Le funzioni che avrà il dispositivo saranno stupefacenti. Sempre secondo la fonte, Apple avrebbe organizzato un team di ingegneri aerospaziali specializzati in satellite e progettazione di antenne. Questo per creare una tecnologia che potremmo vedere operativa su un prossimo iPhone, nell’arco di 5 anni.

Stiamo ovviamente parlando della costruzione di una rete satellitare diversa, alternativa rispetto alla classica cellulare. Questa tecnologia non solo permetterà una geolocalizzazione migliore, ma anche di avere un’alternativa di rete in quei molti luoghi in cui la rete cellulare è assente. Sembrerebbe inoltre, che l’azienda stia cercando di creare una rete specifica che metta in connessione tutti i dispositivi.

Il progetto è sicuramente molto ambizioso, anche se, come ogni volta, dobbiamo specificare che non tutti i progetti pensati o messi su carta da una qualsiasi azienda vengono successivamente realizzati. A questo punto non ci resta che attendere ancora qualche mese per scoprire maggiori indiscrezioni, dato vi ricordo che il progetto in questione è appena stato iniziato e prevede un lavoro di almeno 5 anni. Nel’attesa possiamo continuare a fantasticare sugli iPhone 2020.