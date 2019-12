Che entro il termine del prossimo anno, Sony debba presentare ben sette nuovi smartphone, è ormai risaputo. La notizia, infatti, risale a poco più di un mese fa, e vuole che il colosso nipponico annunci le sue nuove proposte nel corso degli eventi Tech più attesi dell’anno: il Mobile World Congress e l’IFA.

Tra gli smartphone che Sony ha in serbo per il prossimo anno, rientrerebbe un Xperia con display con foro. La novità emerge dalla pubblicazione sul WIPO Global Design Database di un brevetto le cui immagini mostrano uno smartphone dalle cornici molto sottili e l’interfaccia utente.

Il prossimo Sony Xperia potrebbe avere display con foro

In particolare, è possibile notare che le informazioni relative allo stato della batteria vengono mostrate nell’angolo superiore destro, mentre quelle relative all’ora sono concentrate nell’angolo superiore sinistro. A partire da ciò, i ragazzi di LetsGoDigital hanno ipotizzato che lo smartphone potesse presentare un foro al centro, all’interno del quale sarà poi posizionata la fotocamera frontale per selfie e ne hanno realizzato un render.

Insomma, se questo dovesse essere l’aspetto del prossimo Xperia, pare proprio che Sony abbia in serbo uno smartphone dal look molto simile a quello del Samsung Galaxy Note 10. Quanto alle caratteristiche del dispositivo, non si conosce ancora nulla. Però con qualche probabilità quello realizzato dai ragazzi di LetsGoDigital potrebbe essere il render di uno dei sette smartphone di cui vi abbiamo parlato un mese fa, e dei quali sono state già rivelate alcune caratteristiche. Insomma, non ci resta che attendere per scoprirne di più.