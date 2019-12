3 Italia prova a mettere alle strette Iliad e tutte le aziende del settore della telefonia mobile con il lancio di una promozione veramente molto interessante ad uno dei prezzi più bassi di sempre, stiamo parlando della Play 50 Unlimited.

Attivabile esclusivamente in versione operator attack, quindi a disposizione esclusiva degli uscenti da Iliad o da un operatore virtuale, l’offerta in oggetto garantisce all’utente la possibilità di accedere a 50 giga di traffico dati ed a minuti illimitati per telefonare ad ogni numero sul territorio nazionale.

3 Italia: l’offerta da 50 giga al mese è incredibile

Non sono previste limitazioni contrattuali di durata, il cliente potrà richiedere la portabilità in un qualsiasi momento senza difficoltà o costi aggiuntivi; inizialmente sarà necessario versare un contributo di 6,99 euro per l’attivazione della promo e di 10 euro per l’acquisto della nuova SIM ricaricabile.

I rinnovi, come scritto in precedenza, sono previsti su base mensile (al prezzo di 6,99 euro) con addebito diretto sul credito residuo della SIM ricaricabile. La navigazione è possibile sotto la rete telefonico 4G di 3 italia a titolo completamente gratuito, nonché a tempo indeterminato; i già clienti dell’azienda, invece, dovranno continuare a pagare 1 euro al mese per poter accedere all’alta velocità.

Il bundle potrà essere tranquillamente utilizzato anche all’estero, nell’eventualità in cui l’utente abbia interesse a pagare tramite conto corrente, segnaliamo la presenza della All-In 100 Unlimited in vendita sempre allo stesso prezzo, ma con 100 giga al mese.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a recarvi il prima possibile presso uno dei tanti punti vendita 3 italia sparsi per il territorio nazionale.