A partire da ieri 18 dicembre 2019 tutti i clienti dell’operatore virtuale Digi Mobil potranno ricaricare la propria SIM Card anche all’interno di alcuni supermercati specifici.

Stiamo più precisamente parlando dei Penny Market in tutta Italia e le ricariche disponibili saranno da 5 e 10 euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli della nuova partnership dell’operatore.

Digi Mobil: ora le SIM si possono acquistare anche nei supermercati

L’operatore virtuale ha recentemente stipulato una nuova partnership con i supermercati Penny Market e, sarà sufficiente per tutti gli utenti, selezionare il coupon del taglio desiderato e consegnarlo in cassa, proprio come accade con una normale ricarica di altri operatori. Dopo aver effettuato il pagamento, sullo scontrino della spesa, sarà stampato il PIN utile per effettuare la ricarica. La ricarica sarà effettuabile in qualsiasi momento, ovviamente entro la data di scadenza, indicata sullo scontrino stesso.

Il cliente, per procedere con la ricarica, dovrà inserire il proprio PIN di 16 cifre chiamando il numero *146# e scegliere successivamente la voce Ricarica. Ovviamente noi vi consigliamo di attendere sempre l’SMS di avvenuta ricarica prima di gettare via lo scontrino con il numero PIN. Vi ricordiamo che oltre alla partnership con Penny Market, l’operatore virtuale ha da poche settimane reso disponibili le proprie ricariche anche nei supermercati Esselunga e in tutti i negozi Unieuro. Nel primo caso i tagli disponibili sono da 5 e 10 euro, mentre nel secondo sono da 10 e 15 euro.

Il funzionamento è lo stesso: dopo aver concluso il pagamento, troverete sullo scontrino rilasciato dalla cassa di Esselunga o Unieuro, il PIN da utilizzare per effettuare la ricarica, in qualsiasi momento. Ora non vi resta che dare un’occhiata al sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutte le offerte disponibili ed il loro costo.