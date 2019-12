La stagione natalizia ha un’importanza a dir poco strategica in casa Sky. Come tutti gli anni oramai la pay tv satellitare proprio nel corso di queste settimane lancia interessanti promozioni per tutti coloro che ancora non sono clienti. In questo nostro precedente articolo, abbiamo mostrato tutte le iniziative da non perdere.

Sky, due importanti regali anche per chi è già cliente

Non ci sono però soltanto i nuovi utenti. Il team commerciale della tv satellitare vuole premiare anche tutti gli utenti che nei mesi o negli anni scorsi hanno sottoscritto un regolare abbonamento. I benefici provenienti dalla piattaforma Extra nel corso di questo Natale aumentano. Per tutti i clienti, ad esempio, ci sono due iniziative da non perdere.

La prima offerta che vi mostriamo riguarda il decoder di nuova generazione, Sky Q. Tutti gli abbonati che ancora non hanno a loro disposizione l’innovativo decoder possono opzionare un acquisto a prezzo di grande vantaggio. Anziché pagare una volta sola il costo fisso di 99 euro, i clienti Sky con Extra dovranno pagare soltanto 49 euro all’attivazione. L’attivazione del servizio Sky Q Black non prevede extra sul prezzo d’abbonamento mensile.

Sempre la pay tv mette in campo un valido sconto per chi ancora non ha attivi tutti i pacchetti. L’iniziativa migliore di questo mese riguarda il ticket Cinema. Gli abbonati a Sport e Calcio potranno attivare il pacchetto Cinema spendendo solo 8,90 euro al mese per un anno anziché 16,90 euro.