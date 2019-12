Chi non vorrebbe passare dei momenti di relax, senza esser disturbato da sms e chiamate, talvolta anche FaceTime, se siete come in questo caso possessori di iPhone. Tante sono le applicazioni che già permettono questa funzione ma esiste anche la modalità mediante le impostazioni del telefono.

iPhone: bloccare sms e telefonate

Gli aggiornamenti sono sempre in continua evoluzione e permettono di effettuare nuove azioni che rendono ancora più piacevole l’utilizzo del proprio telefono. Le chiamate sono sempre troppe e riceverle in momenti poco piacevoli, rende il tutto ancora più snervante.

Da oggi è possibile anche bloccare tutto quello che riguarda videochiamate, telefonate classiche e sms in maniera temporanea, quindi con una scadenza che decide l’utente. L’opzione in questione si definisce ‘’Non disturbare’’ per cui è possibile decidere la fascia oraria, permettendo però di ricevere solamente chiamate da numeri che riteniamo di estrema importanza.

Seguite attentamente questa procedura, che sicuramente la notte vi permetterà di dormire senza alcun disturbo. Recatevi nel menù del vostro telefono, e poi su Bloccati, successivamente premete Aggiungi.

Se in un secondo momento cambiate idea basterà riprendere il telefono, sbloccarlo e accedere alle impostazioni. Una volta cliccato, andrete a notare la sezione Telefono, su cui dovete premere e andare su Bloccati.

Una volta che avete eseguito anche questa azione basterà fare uno scorrimento verso sinistra e decidere di sbloccarlo. Questa operazione porta anche al blocco di numeri che non sono memorizzati nella nostra rubrica, così da rendere il nostro telefono assolutamente personalizzabile e sicuro nelle ore più notturne.