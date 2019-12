1Mobile ha lanciato la sua applicazione per gli smartphone ed i tablet Android, in cui è possibile tenere sotto controllo i consumi del piano tariffario attivo ed il credito residuo. L’app 1Mobile è disponibile gratuitamente sul Google Play Store e presto verrà rilasciata anche per gli iPhone.

1Mobile, le migliori offerte del momento

Ne approfittiamo per illustrarvi alcune delle promozioni più convenienti offerte dall’Operatore Virtuale in questione. Anzitutto, segnaliamo l’offerta 1Mobile 70XPLUS Xmas Edition, attivabile fino al prossimo 15 Gennaio da tutti i nuovi clienti TIM, Wind, Tre, Iliad e degli Operatori Virtuali che effettueranno la portabilità del proprio numero. L’offerta include 70 GB di Internet in 4G con 10 GB extra a partire dal terzo mese, minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri e 50 SMS per 9,99 euro al mese. 1Mobile 70XPLUS Xmas Edition può essere attivata sia presso un punto vendita 1Mobile che online.

Segnaliamo anche l’offerta 1Mobile LARGE PLUS, con 18 GB di Internet in 4G (5 GB aggiuntivi a partire dal terzo mese) e mille minuti di chiamate verso tutti i numeri per 6,90 euro al mese. L’offerta può essere attivata sia dai nuovi che dai già clienti dell’Operatore, ma in questo ultimo caso verrà applicato un costo di attivazione pari a 15 euro.

Infine, segnaliamo l’offerta 1Mobile POWER PLUS, che include 28 GB di Internet in 4G, mille minuti di chiamate verso tutti, minuti di chiamate illimitati verso i numeri 1Mobile e 5 GB di Internet + 30 SMS in omaggio a partire dal terzo mese per 7,90 euro al mese. Anche in questo caso l’offerta può essere attivata sia dai nuovi che dai già clienti 1Mobile.