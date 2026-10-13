Huawei Watch 6 Pro: elegante come un orologio vero, attento alla salute come pochi

Titanio, ceramica e vetro zaffiro fuori, un piccolo laboratorio per la salute dentro. Ho indossato la Space Edition con eSIM giorno e notte, tra ufficio, campo di tiro con l'arco e una gara indoor da ricordare: ecco dove convince e dove chiede compromessi, a partire dal prezzo di 679 euro.

Quanto deve valere uno smartwatch per costare 679 euro(50 euro in meno con l’offerta lancio che porta lo stesso a 629 euro)? Me lo sono chiesto appena ho aperto la scatola, con l’orologio ancora avvolto nella sua pellicola e il cinturino in titanio che brillava sotto la lampada della scrivania. Perché a quella cifra non basta più contare i passi e mostrare le notifiche. Serve qualcosa in più, molto di più.

Il Huawei Watch 6 Pro prova a darlo su due fronti precisi: i materiali di lusso e la salute. Da una parte c’è una costruzione che mescola titanio, ceramica e vetro zaffiro, dall’altra un sensore nuovo, X-TAP, che sposta parte delle misurazioni dal retro della cassa al polpastrello. E poi la eSIM, il WiFi dual band, i pagamenti NFC, le mappe offline. Sulla carta manca poco.

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Io ho provato la Space Edition da 46 millimetri, versione eSIM, quella con la ghiera nera e i dettagli dorati. È la variante che racconta meglio cosa Huawei voleva fare con questo modello: non uno sportwatch travestito da orologio elegante, ma il contrario, un orologio da polso di fascia alta che, sotto il vestito buono, nasconde un piccolo laboratorio.

Ammetto che all’inizio ero un po’ diffidente. Le promesse sulla salute, negli smartwatch, le sento da anni e spesso si risolvono in grafici carini e poco altro. Qui invece la storia è un po’ diversa e ci arrivo con calma. Ma non è tutto rose e fiori: ci sono limiti concreti, alcuni legati all’ecosistema, altri all’autonomia, altri ancora al peso di questa Space Edition. Cose che, a 679 euro, conviene sapere prima e non dopo.

Credits: TecnoAndroid

Il verdetto, in breve? Mi ha convinto più di quanto mi aspettassi, ma non è un orologio per tutti e nemmeno vuole esserlo.

Cosa c’è nella confezione

La scatola è di quelle che non si buttano subito: compatta, rigida, con un’apertura che accompagna senza fretta. Dentro, l’orologio sta al centro, già montato sul suo cinturino in titanio a maglie, e la prima cosa che si nota è proprio quel bracciale: pesa, luccica, sembra uscito da una gioielleria più che da un negozio di elettronica.

Sotto c’è la sorpresa che mi ha fatto più piacere, per motivi pratici. Huawei inserisce nella confezione della Space Edition un secondo cinturino in fluoroelastomero. Sembra un dettaglio, ma non lo è. Ci torno quando parlo di sport, ma anticipo già che senza quell’alternativa l’orologio sarebbe molto meno versatile.

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Poi il caricatore: è il HUAWEI WATCH Wireless SuperCharger di seconda generazione, finalmente con connettore USB-C. Sui modelli precedenti ci si trovava ancora con la vecchia spina USB A e ogni volta toccava cercare l’adattatore giusto o un caricatore di ricambio nel cassetto. Qui no. Si collega al caricatore del telefono e via.

Completano il tutto la documentazione e una piccola chicca che non mi aspettavo: degli agganci aggiuntivi per estendere il cinturino. Sembra una sciocchezza, ma chi ha un polso un po’ più largo della media sa bene quanto sia frustrante ritrovarsi con un orologio nuovo che non si chiude, o che si chiude ma stringe. Qui il problema non si pone. Niente alimentatore, come ormai è prassi, ma con il cavo USB-C la cosa pesa poco.

Insomma: dotazione generosa. A questo prezzo me lo aspettavo, sia chiaro, ma il doppio cinturino non è affatto scontato e cambia l’uso quotidiano dell’orologio più di quanto si pensi.

Design e costruzione: elegante, ma impegnativo

Esteticamente è un prodotto molto bello, a dirla tutta. La Space Edition combina una cassa frontale in lega di titanio, un fondello in ceramica e un vetro zaffiro sferico che curva leggermente verso i bordi. Al tatto il titanio ha quella freddezza discreta che non ha l’acciaio, e la ceramica sul retro è liscia, quasi setosa, piacevole sulla pelle.

La ghiera nera con dettagli dorati è la scelta che dividerà. Lo dico subito: non piacerà a tutti. C’è chi la troverà troppo vistosa, chi la vedrà come un tocco di carattere. Io sto nel secondo gruppo, anche se i primi giorni oscillavo. Poi una sera, a cena fuori, l’ho guardato al polso sotto una luce calda e ho capito che il senso era quello: distinguersi dai mille smartwatch tondi e neri che sembrano tutti uguali. Ci riesce.

Le finiture sono curate davvero: i pulsanti hanno una corsa breve e un click netto, la corona rotante gira con una resistenza piacevole e si integra nella cassa senza sporgere troppo. Il bracciale in titanio, con le sue maglie lavorate, contribuisce parecchio a quell’impressione da orologio vero, da gioielleria appunto.

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Ora, i numeri: la cassa misura 46,4 millimetri, con uno spessore di 11,4 mm per la Space Edition e un peso di circa 60 grammi senza cinturino. Con il bracciale in titanio si sale ancora. Il titanio, insomma, non fa miracoli: non è un dispositivo leggero e non lo sembra.

Il peso però è distribuito bene e nel quotidiano, alla scrivania o in giro, non mi ha dato fastidio. In allenamento invece il discorso cambia parecchio. Il bracciale metallico è splendido da vedere ma poco pratico quando si muove il polso di continuo e se non aderisce bene alla pelle tende a spostarsi, con il rischio di falsare le rilevazioni. Ecco perché quel secondo cinturino in fluoroelastomero è prezioso: lo montavo prima di uscire per l’attività fisica e l’orologio restava fermo dove doveva stare.

Esiste anche la Ceramic Edition da 43 millimetri, tutt’altra storia estetica, con ceramica bianca e dettagli dorati. Non l’ho provata, ma per chi ha un polso più sottile o semplicemente preferisce dimensioni contenute mi sembra un’alternativa sensata.

Chiudo con la robustezza: 5 ATM, IP69 e certificazione EN 13319 per l’apnea fino a 40 metri, sempre rispettando le indicazioni del produttore. Per un orologio così elegante, mica male.

Specifiche tecniche

Specifica Valore Modello Huawei Watch 6 Pro Space Edition 46 mm, versione eSIM Display LTPO 2.0 AMOLED da 1,5 pollici, 466 × 466 pixel (circa 310 ppi) Luminosità massima Fino a 3.500 nit Protezione schermo Vetro zaffiro sferico Materiali Cassa frontale in lega di titanio, fondello in ceramica Dimensioni 46,4 × 46,4 × 11,4 mm Peso Circa 60 g senza cinturino Dotazione cinturini Bracciale in titanio montato, cinturino in fluoroelastomero e agganci aggiuntivi per estendere il cinturino Sistema operativo HarmonyOS 7 Sensori Accelerometro, giroscopio, bussola, barometro, luce ambientale, cardiofrequenzimetro ottico, temperatura cutanea, ECG, sensore di profondità, X-TAP (PPG a 12 canali con rilevamento della pressione su 20 livelli) Posizionamento GNSS dual band: GPS (L1 + L5), BeiDou, Galileo (E1 + E5a), QZSS, GLONASS Connettività eSIM LTE, WiFi 2,4 e 5 GHz, Bluetooth 5.2, NFC Audio Altoparlante e microfono per chiamate Resistenza 5 ATM, IP69, apnea fino a 40 m (EN 13319) Autonomia dichiarata Fino a 4,5 giorni d’uso tipico, circa 3 giorni con AOD; risparmio energetico fino a 7 giorni tipici, 11 giorni massimi Ricarica Wireless rapida con HUAWEI WATCH Wireless SuperCharger (2ª generazione, USB-C) Pagamenti NFC tramite Curve Pay Prezzo 679 euro

Hardware: cosa c’è sotto il vetro zaffiro

Facciamo un passo indietro, perché qui sta la vera differenza rispetto a un normale smartwatch. Il cuore dell’esperienza non è il processore in sé (Huawei, come al solito, non si sbilancia sui dettagli del chip), ma la combinazione di sensori.

Sul retro c’è il pacchetto classico: cardiofrequenzimetro ottico, ECG, misurazione della saturazione dell’ossigeno, temperatura cutanea. Fin qui niente di sconvolgente per un modello di fascia alta. La novità sta di lato: Huawei ha inserito sul fianco della cassa il sistema X-TAP, che unisce un sensore ottico PPG a 12 canali e un sistema sensibile alla pressione capace di distinguere 20 livelli differenti.

Mi spiego meglio: invece di affidarsi solo al contatto del polso, che può essere più o meno stabile a seconda di come si indossa l’orologio, X-TAP raccoglie alcuni parametri direttamente dal polpastrello. Il dito si appoggia, il sensore legge e la pressione viene misurata per capire se l’appoggio è corretto. Secondo Huawei, rispetto al Watch 5, il modello precedente, la reattività del sensore raddoppia.

Poi c’è la parte di posizionamento: un GNSS a doppia banda con supporto a GPS L1 + L5, Galileo E1 + E5a, BeiDou, QZSS e GLONASS. In città, tra palazzi e vicoli, la doppia frequenza fa la differenza e lo si nota.

Completano il quadro la connettività cellulare eSIM, il WiFi su 2,4 e 5 GHz, il Bluetooth e l’NFC. Più il barometro, la bussola, il sensore di profondità per l’apnea, il giroscopio. Una dotazione da primo della classe.

E lo schermo, ovviamente, che merita un discorso a parte, più avanti.

Software: HarmonyOS 7, veloce ma con qualche paletto

Il sistema operativo è HarmonyOS 7 e la prima cosa che ho notato è la fluidità. Animazioni nuove, transizioni morbide, app che si aprono senza attese. Non mi è mai capitato di vederlo impuntarsi, nemmeno passando velocemente da un allenamento alle notifiche e poi alle impostazioni.

L’organizzazione dei menu è buona. Le funzioni più usate si raggiungono in pochi gesti e la combinazione di touchscreen e corona rotante funziona bene: con quest’ultima si scorre tra liste e app, con il dito si conferma. Dopo qualche giorno lo usavo senza pensarci, che per me è il complimento migliore che si possa fare a un’interfaccia.

Le notifiche arrivano puntuali, ma qui entra in gioco lo smartphone. Con Android si può rispondere ai messaggi delle app compatibili usando le risposte rapide o la tastiera virtuale. Io l’ho usato solo con il Galaxy S26 Ultra, quindi su questo fronte ho avuto il quadro completo. Con iPhone, invece, le notifiche si vedono ma le possibilità di risposta si riducono parecchio: non l’ho verificato di persona, ma è un limite noto e documentato. Chi vive nell’ecosistema Apple deve saperlo prima di spendere 679 euro, perché è un compromesso vero, non un dettaglio.

E poi c’è il tema delle app: AppGallery offre diverse utility e la situazione è migliorata negli anni, ma il catalogo resta limitato. Non ci sono le versioni ufficiali complete di WhatsApp, Google Maps o Spotify. Per qualcuno sarà irrilevante, per altri un ostacolo insormontabile.

La mia sensazione, a conti fatti, è questa: il Watch 6 Pro fa benissimo quello che sa fare di suo, cioè le funzioni integrate di salute, sport, notifiche, pagamenti e mappe. Quando invece si cerca di allargarne gli orizzonti con servizi di terze parti, ci si scontra con un muro. Non altissimo, ma c’è.

Prestazioni e autonomia: buona, ma non è un GT

Arriviamo al dunque, perché sull’autonomia conviene fare chiarezza subito. Chi conosce la serie GT di Huawei, come il Watch GT 6 Pro con i suoi 21 giorni dichiarati, è abituato a durate da record, settimane intere senza vedere il caricatore. Qui no e non può essere altrimenti, con eSIM, WiFi, uno schermo da 3.500 nit e un sistema operativo più ricco.

I dati ufficiali per la versione da 46 millimetri parlano di fino a 4,5 giorni di utilizzo tipico in modalità standard, che scendono a circa 3 giorni con l’Always On Display attivo. C’è poi una modalità di risparmio energetico che promette fino a 7 giorni d’uso tipico e un massimo di 11 giorni con un utilizzo leggero.

Nella pratica, con tutte le funzioni attive, la forchetta realistica sta tra i tre e i cinque giorni, a seconda di quanto si spinge. Ed è anche quello che riportano le prove più metodiche pubblicate finora. Per uno smartwatch con questa dotazione la considero una durata più che soddisfacente. Tre giorni pieni senza ansia sono un’altra vita rispetto all’orologio da mettere in carica ogni notte.

Ovviamente le cose cambiano se si usa spesso la connessione cellulare, il GPS durante gli allenamenti lunghi o le funzioni più pesanti. La eSIM, in particolare, è la prima a farsi sentire sulla batteria.

Una precisazione che ritengo doverosa: la modalità di risparmio energetico disattiva parecchie cose, niente Health Glance, niente WiFi, niente app, niente gesti intelligenti, niente Celia e niente interazioni X-TAP. Gli 11 giorni, insomma, si ottengono con un orologio molto meno intelligente. Non vanno presi come l’autonomia reale del prodotto usato al massimo.

Buone notizie invece dalla ricarica wireless rapida: secondo Huawei bastano circa 15 minuti per recuperare una giornata di utilizzo. È il trucco che uso di più: lo appoggio sul caricatore mentre faccio colazione o mi preparo e la giornata è coperta. Con il connettore USB-C, poi, il caricatore si porta in viaggio senza pensieri.

Test sul campo: come l’ho usato davvero

Ok, parliamo di vita vera: l’ho indossato tutti i giorni, dalla mattina alla sera, e quasi sempre anche la notte per il monitoraggio del sonno. Sempre e solo abbinato al mio Galaxy S26 Ultra, quindi con tutte le funzioni di risposta ai messaggi disponibili. L’associazione passa dall’app Huawei Health, con qualche permesso da concedere strada facendo, e non mi ha dato grattacapi.

I primi giorni l’ho tenuto con il cinturino in titanio. In ufficio, alla scrivania, durante le riunioni: perfetto. È uno di quegli orologi che la gente nota e più di una persona mi ha chiesto che modello fosse, convinta che si trattasse di un segnatempo tradizionale. Poi però sono arrivato al campo di tiro con l’arco e lì ho capito subito che il bracciale metallico non era la scelta giusta. Il movimento ripetuto del polso, la tensione in trazione, il bracciale che si sposta di qualche millimetro. Niente di drammatico, ma abbastanza per farmi passare al fluoroelastomero ogni volta che c’era da muoversi sul serio.

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E qui devo aprire una parentesi personale, perché non posso non raccontarla. Durante il periodo di prova ho disputato una gara di tiro con l’arco indoor, con l’orologio al polso e il cinturino in fluoroelastomero ben stretto. Risultato? 578 punti su 600. La mia migliore gara indoor di sempre.

Ora, so benissimo che il merito non è di uno smartwatch. Le frecce le tiro io, gli allenamenti li faccio io e un orologio non sposta il centro del bersaglio di un millimetro. Però una cosa la dico: durante la gara non me ne sono mai accorto. Non pesava, non scivolava, non dava fastidio nella fase di trazione e nemmeno quando appoggiavo l’arco tra una volée e l’altra. E chi tira sa quanto conti non avere niente che distragga, nemmeno una vibrazione nel momento sbagliato (avevo attivato la modalità Non disturbare, ovviamente). Diciamo che, a modo suo, mi ha portato fortuna. Scaramanzia da arciere? Forse. Ma da quel giorno, alle gare, lo porto.

La sera, a casa, ho riaperto il riepilogo della giornata su Huawei Health. Frequenza cardiaca durante le volée, livello di stress, recupero notturno dopo una giornata così intensa. È stato curioso rivedere in un grafico quello che avevo sentito sulla pelle: la tensione del mattino, la calma che arriva quando le frecce iniziano a entrare dove devono. Non sono dati che cambiano la tecnica di tiro, intendiamoci. Però raccontano bene come il corpo vive una gara e per chi fa sport di precisione è una prospettiva interessante.

Ecco, questo è il primo insegnamento della prova. Il Watch 6 Pro ha due anime e il cambio di cinturino è il modo per passare dall’una all’altra. Chi pensa di usarlo per lo sport con il bracciale in titanio, secondo me, sbaglia.

Le passeggiate con i cani sono state il banco di prova quotidiano per GPS e conteggio dei passi. Il tracciato registrato si è dimostrato pulito, senza le classiche scorciatoie attraverso i giardini o le deviazioni improvvise che si vedono su orologi meno precisi. La doppia banda lavora e si vede.

Una cosa che mi ha colpito è stata la leggibilità al sole. In pieno giorno, all’aperto, con il sole che picchiava sul quadrante, i dati restavano chiari senza bisogno di schermarlo con la mano. Per chi si allena fuori è fondamentale e ci tornerò.

Poi c’è stato Health Glance, che ho preso l’abitudine di lanciare più o meno sempre allo stesso momento, la mattina, seduto e tranquillo. Dito sul sensore laterale, sessanta secondi di attesa, report pronto. All’inizio lo facevo per curiosità, dopo un po’ è diventato un piccolo rito. Il motivo è semplice: il dato singolo dice poco, l’andamento nel tempo dice molto di più.

Sul fronte eSIM ho voluto fare la prova che mi interessava di più: uscire senza telefono. Una passeggiata, l’orologio al polso, lo smartphone lasciato a casa. Funziona, ma con una premessa importante: bisogna avere un servizio eSIM compatibile con il proprio operatore, e in Italia la situazione varia parecchio. Non è detto che si possa condividere automaticamente lo stesso numero dello smartphone, quindi conviene informarsi prima.

Ho poi configurato Curve Pay per i pagamenti. La procedura richiede qualche passaggio in più rispetto a un sistema integrato, ma una volta completata il pagamento dal polso funziona. Pagare il caffè senza tirare fuori nulla dalle tasche resta una di quelle piccole comodità a cui ci si abitua in fretta, troppo in fretta.

Cosa non ho potuto verificare? Le immersioni in apnea, per ovvie ragioni stagionali e logistiche, e le funzioni dedicate a golf e sci. Su questi punti mi limito a riportare quello che dichiara Huawei, senza giudizi che non posso sostenere.

Approfondimenti

Display AMOLED: la luminosità che fa la differenza

Lo schermo è uno dei componenti più riusciti, forse il più riuscito in assoluto. Sulla versione da 46 mm c’è un pannello LTPO 2.0 AMOLED da 1,5 pollici con risoluzione di 466 × 466 pixel e luminosità massima di 3.500 nit. Numeri importanti, certo. Ma i numeri da soli non dicono quanto si legge bene un orologio al polso.

E qui si legge benissimo. I colori sono intensi senza diventare finti, il contrasto è quello tipico dell’AMOLED con neri profondi, la definizione permette di distinguere anche le scritte più piccole. I quadranti carichi di informazioni, quelli con cinque o sei complicazioni, restano ordinati e piacevoli da consultare.

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La luminosità è il vero asso nella manica. All’aperto, sotto il sole diretto, la visibilità resta ottima e lo confermano anche le prove pubblicate da chi l’ha misurata strumentalmente. Per chi corre o pedala, dove l’occhiata al polso dura mezzo secondo, è una caratteristica che vale da sola una parte del prezzo.

Il vetro zaffiro curvo aggiunge eleganza e protezione. Durante la prova non ho notato graffi, anche dopo qualche contatto accidentale con superfici poco amichevoli. Lo zaffiro, del resto, è fatto apposta.

C’è anche l’Always On Display, utile per tenere sempre visibili ora e informazioni principali. Personalmente lo trovo indispensabile su un orologio con questo stile, perché uno schermo nero al polso tradisce subito la natura digitale. Il prezzo da pagare è l’autonomia, che come detto scende a circa tre giorni. Un compromesso che, nel mio caso, ho accettato volentieri.

Difetti? Faccio fatica a trovarne, sul serio.

X-TAP e Health Glance: la novità più interessante

Ricordate il discorso sul sensore laterale? Ecco, questa è la funzione che lo sfrutta davvero. Health Glance raccoglie diversi parametri in circa 60 secondi e restituisce una panoramica del proprio stato di benessere.

La procedura è banale: si appoggia il dito sul sensore X-TAP e si seguono le indicazioni sullo schermo. Il sistema controlla la pressione dell’appoggio grazie ai suoi 20 livelli di rilevamento e se il dito è troppo leggero o troppo pesante lo segnala. Dopo un minuto arriva il report.

Dentro ci sono frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno, ECG, variabilità del battito (HRV), rigidità arteriosa e altri indicatori. A questi si aggiungono i dati del monitoraggio continuo: stress, temperatura cutanea, respirazione notturna. Alcune valutazioni ulteriori, come quelle sulla funzione respiratoria e gli studi sui fattori di rischio tramite HUAWEI Research, dipendono dalla disponibilità nella propria regione e dalle app supportate.

Curiosa la valutazione respiratoria basata sull’analisi del suono della tosse. Richiede una procedura precisa e un ambiente silenzioso, quindi non è qualcosa da fare al volo in mezzo alla strada.

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Quello che mi convince di Health Glance è la sintesi. Di solito su uno smartwatch bisogna aprire tre o quattro app diverse per vedere battito, ossigenazione e il resto. Qui tutto finisce in un unico report e questo cambia il modo in cui si usa l’orologio: invece di consultare i dati quando capita, si prende l’abitudine di fare un controllo regolare. E la regolarità è proprio ciò che rende utili queste misurazioni.

Però c’è un punto su cui voglio essere chiaro: queste misurazioni non sono una valutazione medica. I sensori sono avanzati, i risultati sono coerenti, ma restano indicativi e non servono a fare diagnosi. In più, il Watch 6 Pro non misura la pressione arteriosa in mmHg come fanno i modelli Huawei della serie Watch D. La rigidità arteriosa è un’altra cosa.

Monitoraggio della salute e del sonno

Oltre a X-TAP, il monitoraggio continuo è uno degli aspetti migliori dell’orologio. La frequenza cardiaca viene registrata durante tutta la giornata, insieme agli altri parametri di benessere, senza che serva fare nulla.

Sulla precisione del cardiofrequenzimetro le prove indipendenti sono concordi: valori molto vicini a quelli delle fasce toraciche di riferimento, anche durante gli allenamenti. Nella mia esperienza i dati sono stati coerenti, senza i picchi assurdi che a volte si vedono quando il sensore perde il contatto. A patto, ripeto, di indossarlo con il cinturino giusto quando ci si muove.

Il monitoraggio del sonno è ricco: dall’app Huawei Health si consultano la durata del riposo, le fasi del sonno, la frequenza cardiaca notturna e le variazioni nella respirazione. I grafici settimanali permettono di confrontare le notti tra loro ed è lì che si trova il valore vero.

Personalmente trovo più utile guardare l’andamento complessivo che fissarmi sulla singola notte. Le fasi del sonno vengono stimate da algoritmi e nessun orologio può avere la precisione di un esame specialistico in laboratorio. Detto questo, quando una settimana dormo male, il grafico lo racconta con onestà, anche troppa.

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Ah, una nota pratica: con il bracciale in titanio dormire non è il massimo. Di notte passavo al fluoroelastomero, più morbido e meno ingombrante sul cuscino.

Interessante anche il nuovo indice di preparazione fisica, che incrocia diversi fattori per dare un’indicazione del recupero. In pratica prova a rispondere alla domanda: oggi posso spingere oppure è meglio andarci piano? Per chi si allena con regolarità e non vuole affidarsi soltanto alle sensazioni del mattino, è uno strumento utile, pur senza essere infallibile.

Sport e GPS: non è solo un orologio elegante

Sarebbe facile pensare che un orologio così raffinato trascuri lo sport. Non è così. Le modalità di allenamento sono oltre 100, dalla corsa al ciclismo, dal nuoto allo sci, dal golf alle tante attività indoor.

Il pezzo forte è il GNSS a doppia banda. I percorsi vengono registrati con precisione anche in contesti urbani complessi, dove i segnali rimbalzano sui palazzi e gli orologi meno evoluti iniziano a disegnare zigzag improbabili. Le prove comparative pubblicate mostrano tracciati accurati e differenze minime rispetto agli smartwatch di fascia alta più blasonati. Nella mia esperienza, il GPS è uno dei punti di forza assoluti del prodotto.

Per il ciclismo Huawei ha lavorato bene, con metriche avanzate e la possibilità di usare lo smartphone come ciclocomputer. Non mancano le funzioni dedicate a golf e sport invernali, che però non ho potuto provare.

Negli allenamenti indoor contano meno i satelliti e di più la precisione cardiaca, l’analisi di intensità e recupero. E qui torniamo a quanto detto sul sensore: dati affidabili, purché l’orologio stia fermo al polso.

Un limite? Chi si allena a livello agonistico, con programmi strutturati e piani di allenamento complessi, troverà strumenti più specializzati altrove. Il Watch 6 Pro è uno sportwatch completo per chi si allena seriamente ma non vive di tabelle e ripetute, che a dirla tutta è la stragrande maggioranza delle persone.

eSIM, chiamate e pagamenti: l’indipendenza dal telefono

La eSIM è uno dei vantaggi più concreti rispetto alla gamma GT. Con un servizio compatibile si possono fare chiamate e usare diverse funzioni senza avere lo smartphone vicino. Per me il caso d’uso perfetto è la passeggiata o l’allenamento: telefono a casa, orologio al polso, reperibile comunque.

Ma serve una verifica preventiva: in Italia il supporto cambia in base all’operatore e al servizio eSIM scelto e non bisogna dare per scontata la condivisione automatica del numero dello smartphone. Meglio informarsi prima di farne la ragione principale dell’acquisto.

Il resto della connettività è completo: WiFi su 2,4 e 5 GHz, Bluetooth, NFC. E proprio l’NFC apre il capitolo pagamenti.

Huawei supporta Curve Pay, disponibile anche in Italia. Si configura il servizio, si associano le carte compatibili e si paga dal polso. È un miglioramento importante, perché fino a poco tempo fa i pagamenti erano proprio il tallone d’Achille degli orologi Huawei nel nostro Paese.

Mi piace? Sì. È perfetto? Non del tutto. La configurazione richiede qualche passaggio in più rispetto a un sistema di pagamento integrato nel sistema operativo e avrei preferito una soluzione più diretta. Però funziona e alla cassa non fa differenza.

Rimane un limite sulla messaggistica: avere la eSIM non significa poter usare WhatsApp in autonomia dall’orologio. Si ricevono le notifiche quando il telefono è connesso, ma senza smartphone la chat resta muta.

Huawei Health: completa, forse troppo

L’app Huawei Health è il centro di controllo di tutto: da qui si consultano lo storico delle misurazioni, gli allenamenti, il sonno e si regolano decine di impostazioni.

La quantità di informazioni è impressionante: si possono osservare le variazioni dei parametri su settimane e mesi, confrontare periodi, capire tendenze. Tra le funzioni che ho apprezzato di più ci sono Health Insights, i riepiloghi quotidiani e gli indicatori di recupero.

Quello che mi piace è l’approccio: l’app non si limita a raccogliere numeri e metterli in fila, ma prova a interpretarli e a collegarli tra loro. Il sonno con lo stress, lo stress con il recupero, il recupero con l’allenamento del giorno prima. È il passo in più che separa un contapassi da un vero strumento di benessere.

L’app però è diventata parecchio affollata, con sezioni, sottosezioni, schede e menu nascosti: non sempre è immediato trovare la funzione che si cerca. Più di una volta mi sono ritrovato a scorrere avanti e indietro per ricordarmi dove fosse un certo grafico. Mah. Un po’ di pulizia non guasterebbe.

L’integrazione con servizi esterni è migliorata, ma l’ecosistema Huawei resta più chiuso di altri. Per chi usa solo Huawei Health non cambia nulla, mentre chi è abituato a far confluire tutti i propri dati in app di terze parti potrebbe trovare qualche ostacolo.

Quadranti e personalizzazione

I quadranti disponibili sono tanti e alcuni valorizzano davvero lo stile della Space Edition, con lancette classiche e complicazioni discrete che si sposano bene con la ghiera nera e oro. È qui che l’orologio dà il meglio di sé come oggetto da polso: scegliere un quadrante analogico ben fatto e lasciare che l’AOD lo tenga sempre acceso significa avere, a colpo d’occhio, un orologio tradizionale.

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La personalizzazione però è meno profonda di quanto vorrei. Si possono scegliere le complicazioni, cambiare colori e stili, ma alcuni margini di intervento restano limitati. Chi ama costruirsi il quadrante perfetto, campo per campo, potrebbe sentirsi un po’ stretto.

Non è un difetto grave, intendiamoci. È più una sensazione di occasione non del tutto sfruttata, su un prodotto che per il resto cura ogni dettaglio estetico in modo maniacale.

Notifiche e interazione dal polso

Uno smartwatch, alla fine della fiera, si giudica anche da quante volte ti evita di tirare fuori il telefono dalla tasca. E qui il bilancio è positivo, con qualche asterisco.

Le notifiche arrivano senza ritardi percepibili, la vibrazione è decisa ma non fastidiosa e il testo dei messaggi si legge bene grazie allo schermo ampio. Con il Galaxy S26 Ultra le risposte rapide sono comode per i classici “arrivo”, “ti richiamo”, “ok”. La tastiera virtuale c’è e funziona, ma su un quadrante rotondo da 1,5 pollici resta una soluzione d’emergenza: per due parole va bene, per una frase intera no. Non è che sia colpa dell’orologio, è la fisica del polso.

Le chiamate dal polso sono una delle funzioni che ho usato più del previsto. L’altoparlante ha un volume sufficiente in casa e in macchina, il microfono restituisce una voce comprensibile dall’altra parte. In mezzo al traffico o al vento le cose peggiorano, com’è normale. Per una telefonata veloce mentre ho le mani occupate, però, è perfetto.

Poi ci sono i gesti intelligenti e l’assistente Celia, che ho usato poco, sarò onesto: per timer e promemoria fa il suo, ma non è il motivo per cui si compra questo orologio. I gesti invece, una volta presa la mano, tornano utili per silenziare una chiamata o scorrere senza toccare lo schermo.

Un’osservazione che mi sento di fare: la modalità Non disturbare e la gestione delle notifiche per singola app vanno configurate con calma i primi giorni. All’inizio l’orologio vibrava per qualsiasi cosa ed era sfiancante. Dopo una mezz’ora passata a scegliere cosa far arrivare al polso, l’esperienza è cambiata completamente. Consiglio spassionato: fatelo subito.

Comfort al polso, giorno e notte

Qui c’è un tema che mi sta a cuore, perché un orologio da 679 euro che finisce nel cassetto dopo una settimana è un fallimento, a prescindere da quanto sia bello.

Con il bracciale in titanio la sensazione è quella di un orologio meccanico importante. Si sente al polso, sempre. Per alcuni è una qualità (io, devo dire, apprezzo un certo peso in un oggetto di valore), per altri un fastidio. Alla scrivania, con il polso appoggiato sul bordo del tavolo e la tastiera davanti, il metallo ogni tanto si fa notare. Niente di grave, ma dopo qualche ora di scrittura capita di sistemarlo.

Con il cinturino in fluoroelastomero cambia carattere: più morbido, più aderente, più facile da dimenticare al polso, nel senso buono. È la configurazione con cui l’ho tenuto di notte e durante l’attività fisica e quella con cui le rilevazioni sono risultate più stabili.

Il fondello in ceramica va citato a parte, perché è uno di quegli elementi che non si notano finché non ci si fa caso. Non trattiene il calore come la plastica, non irrita, si pulisce con un panno. Dopo una giornata intera al polso, toglierlo la sera non lascia quella sensazione di pelle “soffocata” che danno altri materiali.

Lo spessore di 11,4 mm, invece, si fa sentire con le camicie a polsino stretto. Non sempre entra sotto la manica. Stavo per scrivere che è un difetto, ma ripensandoci è il prezzo inevitabile di una cassa con questi sensori e questa batteria. Ci ho fatto pace.

Autonomia reale per profilo d’uso

Ho già dato i numeri ufficiali, ma conviene tradurli in abitudini concrete, perché la stessa batteria può durare il doppio o la metà a seconda di come si vive l’orologio.

Chi lo usa soprattutto come orologio elegante con notifiche, con l’Always On Display spento, il monitoraggio continuo attivo e qualche allenamento breve a settimana, si avvicina ai valori dichiarati da Huawei. È il profilo più generoso.

Con l’AOD acceso, che come ho detto per me è irrinunciabile su un orologio con questo stile, si scende verso i tre giorni. Il mio consiglio è di mettere in conto una ricarica breve ogni paio di giorni, approfittando dei famosi 15 minuti mattutini.

Il profilo più impegnativo è quello di chi sfrutta tutto: eSIM attiva per uscire senza telefono, GPS dual band negli allenamenti lunghi, chiamate frequenti dal polso. Qui la durata si accorcia sensibilmente ed è giusto saperlo. Non ho fatto misurazioni strumentali, quindi preferisco non sparare numeri precisi: dico solo che in quelle giornate la ricarica serale diventa un’abitudine, non un’eccezione.

E la modalità risparmio? Utile come paracadute in viaggio, quando il caricatore è rimasto a casa. Non come stile di vita, visto quante funzioni spegne.

Funzionalità: le chicche della versione Pro

Ora, la parte interessante: rispetto al Watch 6 standard, sensori, connettività e batteria sono gli stessi a parità di dimensione. Cosa giustifica quindi il “Pro”? Due cose: i materiali, di cui ho già parlato abbondantemente, e la modalità Expedition.

Expedition è pensata per chi pratica attività all’aperto: si possono usare percorsi precaricati, consultare punti di riferimento (waypoint) e sfruttare la funzione di ritorno lungo il tragitto. Abbinata alle mappe offline, trasforma l’orologio in un piccolo navigatore da escursione. Per chi ama camminare in montagna o in zone poco battute, è una funzione che dà sicurezza.

Il sensore di profondità e la certificazione per l’apnea fino a 40 metri completano il quadro outdoor. Non le ho testate in acqua, lo ripeto, ma la presenza stessa di queste funzioni dice molto su quanto Huawei abbia voluto rendere questo modello trasversale.

Poi ci sono le comodità quotidiane: chiamate dal polso grazie ad altoparlante e microfono, l’assistente Celia, i gesti intelligenti, le note vocali, la musica online. Piccole cose che, sommate, rendono l’orologio un compagno di giornata più che un semplice accessorio.

Benchmark? Non ne riporto. Per uno smartwatch non esistono test standard che dicano davvero qualcosa all’utente finale, e preferisco raccontare la fluidità per come l’ho vissuta: nessun rallentamento, nessuna attesa fastidiosa.

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Prezzo e posizionamento

Il Huawei Watch 6 Pro Space Edition costa 679 euro, la stessa cifra richiesta per la Ceramic Edition da 43 millimetri. Si acquista sullo store ufficiale Huawei e presso i principali rivenditori di elettronica, online e nei negozi fisici.

Non sono pochi soldi. Oggi esistono smartwatch molto completi a prezzi decisamente più bassi, anche nella stessa famiglia Huawei. Rinunciando alla versione Pro si perdono i materiali pregiati e la modalità Expedition, ma si conservano sensori, connettività e autonomia. Scegliendo invece la serie GT si guadagnano settimane di batteria, rinunciando però alla eSIM e a parte delle funzioni smart.

Quindi? Il prezzo va letto nella sua interezza. A 679 euro si porta a casa un orologio con materiali di altissimo livello, uno schermo eccellente, sensori avanzati, eSIM, WiFi, GPS preciso e un pacchetto salute tra i più completi in circolazione. La qualità costruttiva, da sola, giustifica una buona parte del cartellino.

Dall’altra parte resta il nodo dell’ecosistema applicativo, che non è ancora completo. Ed è su questo che ognuno deve fare i propri conti.

Un consiglio pratico: Huawei propone spesso promozioni al lancio e nei periodi di saldi, con sconti o accessori in omaggio. Conviene tenere d’occhio lo store ufficiale prima di comprare a prezzo pieno.

Conclusioni: convince, ma non è per tutti

Il Huawei Watch 6 Pro sa esattamente cosa vuole essere e questo è già un merito raro. Punta tutto sulla qualità dei materiali e sulla salute e su entrambi i fronti centra il bersaglio. La Space Edition ha un design che fa discutere, ma la combinazione di titanio, ceramica e zaffiro restituisce una sensazione premium autentica. Lo schermo è eccellente, il sistema operativo fluido e X-TAP con Health Glance è un’aggiunta concreta, non una trovata da scheda tecnica.

A chi lo consiglio? A chi cerca un orologio elegante, da indossare con la camicia senza sentirsi fuori posto, ma che sotto la superficie sappia monitorare con serietà il proprio benessere. A chi vuole uscire senza telefono e pagare dal polso e a chi apprezza un oggetto costruito con cura maniacale e non ha paura del peso.

A chi lo sconsiglio? A chi vuole la massima autonomia possibile, perché lì la serie GT resta imbattibile. A chi usa un iPhone e vive di risposte rapide dal polso. A chi ha bisogno di tante app di terze parti, WhatsApp in testa. E a chi ha il polso sottile e mal sopporta gli orologi importanti: in quel caso, meglio guardare alla Ceramic Edition da 43 mm.

Lo scenario perfetto, per me, è una giornata lunga e varia: la mattina in ufficio con il bracciale in titanio, il pomeriggio un allenamento all’aperto con il cinturino sportivo, la sera fuori a cena di nuovo con il metallo al polso. Un solo orologio che cambia pelle e che nel frattempo tiene d’occhio battito, sonno e recupero senza farsi notare. Oppure, nel mio caso, una giornata di gara indoor, con il fluoroelastomero al polso e un 578 su 600 da ricordare a lungo.

Huawei ha costruito uno smartwatch tecnologicamente completo e curatissimo. Deve ancora lavorare sull’ecosistema per non dover chiedere compromessi a nessuno. Ma intanto, al polso, è difficile toglierselo.

Huawei Watch 6 Pro Space Edition 46 mm eSIM 9.0/10 Uno smartwatch che punta su materiali di lusso e monitoraggio della salute. Il display da 3.500 nit è eccellente, X-TAP con Health Glance è una novità concreta e il GPS dual band è preciso. Tra i limiti ci sono il catalogo di app ristretto, l’autonomia lontana dalla serie GT, il peso della Space Edition e un prezzo impegnativo. Pro Materiali premium: titanio, ceramica e vetro zaffiro Display LTPO AMOLED da 3.500 nit leggibile anche sotto il sole Sensore X-TAP e Health Glance: report sulla salute in un minuto GPS dual band e cardiofrequenzimetro molto precisi eSIM, WiFi e pagamenti NFC con Curve Pay Cinturino in fluoroelastomero e agganci di estensione in confezione Ricarica wireless rapida con connettore USB-C Contro Prezzo impegnativo di 679 euro Catalogo di app limitato, niente WhatsApp, Google Maps o Spotify complete Funzioni di risposta ridotte con iPhone Space Edition pesante e bracciale in titanio poco adatto allo sport Autonomia lontana dalla serie GT Il risparmio energetico disattiva molte funzioni

Recensione TecnoAndroid La nostra valutazione 8 /10 + Pro ✓ Materiali premium: titanio, ceramica e vetro zaffiro

✓ Display LTPO AMOLED da 3.500 nit leggibile anche sotto il sole

✓ Sensore X-TAP e Health Glance: report sulla salute in un minuto

✓ GPS dual band e cardiofrequenzimetro molto precisi

✓ eSIM, WiFi e pagamenti NFC con Curve Pay

✓ Cinturino in fluoroelastomero e agganci di estensione in confezione

✓ Ricarica wireless rapida con connettore USB-C − Contro × Prezzo impegnativo di 679 euro

× Catalogo di app limitato, niente WhatsApp, Google Maps o Spotify complete

× Funzioni di risposta ridotte con iPhone

× Space Edition pesante e bracciale in titanio poco adatto allo sport

× Autonomia lontana dalla serie GT

× Il risparmio energetico disattiva molte funzioni

Fonte: TecnoAndroid