Huawei MatePad Pro 12″, Watch 6 e 6 Pro ufficiali in Italia: prezzi e specifiche

Prezzi italiani e promozioni di lancio

Huawei Watch 6 e Watch 6 Pro: salute e autonomia

Huawei MatePad Pro 12: display OLED e tante funzioni per lavorare

Huawei porta ufficialmente sul mercato italiano tre nuovi dispositivi pensati per esigenze differenti. Da una parte troviamo MatePad Pro 12, un tablet che punta su produttività e qualità dello schermo, dall’altra i nuovi Huawei Watch 6 e Watch 6 Pro, smartwatch dedicati al benessere e al monitoraggio delle attività quotidiane.

I prodotti sono già acquistabili attraverso lo store ufficiale, con alcune promozioni riservate al periodo di lancio.

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Huawei MatePad Pro 12: display OLED e tante funzioni per lavorare

Il nuovo tablet Huawei presenta uno schermo OLED PaperMatte da 12 pollici, con risoluzione di 3036 x 1952 pixel, frequenza di aggiornamento a 144 Hz e luminosità massima di 1.600 nit.

Il trattamento antiriflesso migliora la visibilità anche all’aperto, mentre le cornici da appena 3,55 mm permettono di raggiungere un rapporto schermo-scocca del 93%.

Credits: TecnoAndroid

Lo spessore è di soli 4,7 mm, con un peso di 454 grammi. La dotazione comprende 12 GB di RAM, fino a 512 GB di memoria interna e una batteria da 9.760 mAh con ricarica rapida da 66W.

Per la produttività sono disponibili la M-Pencil Pro, la Glide Keyboard e Huawei Notes con strumenti di scrittura assistiti dall’intelligenza artificiale. Presente anche Petal Interconnect per la comunicazione tra dispositivi Huawei e Apple.

Huawei Watch 6 e Watch 6 Pro: salute e autonomia

La nuova famiglia di smartwatch comprende quattro varianti. Watch 6 arriva nei formati da 42 e 46 mm, mentre Watch 6 Pro viene proposto nelle versioni Ceramic Edition da 43 mm e Space Edition da 46 mm.

Entrambi supportano oltre 100 modalità sportive, monitoraggio della salute, ECG, connettività eSIM e pagamenti tramite Curve Pay.

I display AMOLED raggiungono una luminosità massima di 3.000 nit sul modello standard e 3.500 nit sul Pro. L’autonomia dichiarata arriva a 4,5 giorni nelle versioni più grandi.

Prezzi italiani e promozioni di lancio

Huawei MatePad Pro 12 costa 1.299 euro, con uno sconto di 100 euro fino al 16 novembre, M-Pencil Pro gratuita e tastiera inglese inclusa.

Huawei Watch 6 parte da 449 euro, con una riduzione di 50 euro fino al 23 novembre. La fonte non specifica il prezzo italiano del modello Pro.

Sono inclusi Huawei Care Pass, con diverse coperture per le riparazioni, e Huawei MultiPass per gli smartwatch, che offre accesso a servizi dedicati al fitness e al benessere.