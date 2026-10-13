Apple HomePod mini 2 è ufficiale con nuovo chip S10 e audio migliorato

Lo speaker sarà disponibile anche in Italia, con preordini aperti dal 13 ottobre e prime spedizioni previste per il 30 ottobre. Il prezzo ufficiale è di 169 euro, con cinque colorazioni tra cui scegliere: rosa, verde, blu, bianco e mezzanotte.

HomePod mini 2 migliora l’audio grazie al chip S10

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Credits: TecnoAndroid

La principale novità hardware è rappresentata dal chip Apple S10, che permette di elaborare il suono durante la riproduzione musicale. Attraverso l’audio computazionale, lo speaker interviene automaticamente su volume, dinamica e caratteristiche sonore dei brani.

Interessante anche la possibilità di collegare quattro HomePod mini 2 alla nuova Apple TV 4K per realizzare un impianto surround domestico. Gli altoparlanti riconoscono la propria posizione nell’ambiente e regolano sincronizzazione e livelli audio.

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Apple ha previsto inoltre l’utilizzo dello speaker come uscita audio predefinita del Mac, una funzione utile per musica, film, videogiochi e chiamate FaceTime.

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Un’altra novità riguarda Sound Glow, il sistema che trasforma la superficie superiore in un elemento luminoso dinamico. Le luci seguono il ritmo della musica e possono riprendere le tonalità delle copertine degli album.

Sono disponibili anche effetti visivi associati a suoni ambientali rilassanti, come quello della pioggia.

Casa intelligente e Siri: cosa cambia in Italia

HomePod mini 2 continua a funzionare come hub per la domotica, consentendo di controllare accessori compatibili, gestire automazioni e intervenire sui dispositivi domestici anche da remoto.

Il sistema può riconoscere gli allarmi di fumo e monossido di carbonio, inviando notifiche sui dispositivi Apple associati. Con videocamere e campanelli compatibili è disponibile anche il riconoscimento dei volti.

Resta invece una differenza importante tra i mercati: negli Stati Uniti Apple ha annunciato il futuro supporto a Siri AI, mentre nella comunicazione italiana viene menzionata soltanto Siri tradizionale. Al momento, quindi, le nuove funzionalità di intelligenza artificiale non sono confermate per l’Italia. Il prezzo è di 169 euro.