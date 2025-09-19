Huawei Watch GT 6 Pro: lo smartwatch con 21 giorni di autonomia – Recensione

Huawei, con la sua serie GT giunta ormai alla sesta edizione, si conferma il punto di riferimento da battere nel mondo dei wearables dell’ecosistema Android.

Design, Dimensioni e Materiali

Huawei ha differenziato la versione Pro del Watch GT 6 puntando su materiali premium. La cassa in titanio offre un eccellente equilibrio tra leggerezza e resistenza, mentre il vetro zaffiro protegge lo schermo da graffi e urti.

Il display è un AMOLED da 1,47 pollici con luminosità di picco fino a 3000 nits, garantendo una leggibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole, con regolazione automatica della luminosità.

Il modello nero in prova monta un cinturino in fluoroelastomero con fibbia in titanio, agganciato alla cassa tramite sistema proprietario. È morbido, comodo da indossare, non irrita la pelle e resiste bene a sudore e acqua.

La corona, posizionata in alto a destra, presenta una lavorazione curata con il logo Huawei inciso e un dettaglio rosso.

La rotazione restituisce un piacevole feedback aptico. Sotto di essa si trova un pulsante multifunzione che consente di accedere rapidamente alle modalità sportive e dove appoggeremo una delle nostre dita mentre effettuiamo un ECG tramite questo smartwatch.

La ghiera ha un design ottagonale con numeri incisi e verniciati di bianco, che dona al dispositivo un look elegante e distintivo. Sul lato inferiore trovano posto i sensori, oltre a microfono e speaker integrati, con i quali è possibile ricevere ed effettuare chiamate ma solo con lo smartphone abbinato.

Hardware e Software

La batteria con tecnologia “high-silicon” è davvero impressionante: Huawei dichiara fino a 21 giorni di autonomia, anche con GPS e monitoraggi costantemente attivi. Nella nostra prova sul campo, durante una vacanza di 4 giorni a Londra, lo smartwatch è stato messo a dura prova con un utilizzo molto intenso, incluso l’uso per la navigazione pedonale lungo le strade della città (circa 15 km al giorno). Il consumo complessivo si è fermato al 40%, un risultato eccellente che permette di viaggiare senza l’ansia da ricarica e il fastidio di portarsi dietro il caricabatterie (una basetta di ricarica magnetica proprietaria con attacco USB Type-A).

Huawei ha inoltre integrato una tecnologia proprietaria per il GPS, chiamata “Sunflower 3D Converged Positioning”, pensata per garantire maggiore precisione sia in ambienti urbani che montani. Anche nelle condizioni più difficili di Londra, tra grattacieli, vicoli stretti e sotto nuvole cariche di pioggia, il posizionamento si è rivelato molto accurato e affidabile.

Per utilizzare lo Smartwatch è necessario installare l’app Huawei Health, disponibile tramite Huawei AppGallery. Questo vincola inevitabilmente all’ecosistema Huawei, che negli ultimi anni è cresciuto ed è diventato piuttosto completo, ma resta la difficoltà nell’abbandonare applicazioni consolidate come Google Maps in favore di Petal Maps. Una limitazione importante riguarda anche i pagamenti NFC: per poterli utilizzare serve uno smartphone Huawei con HarmonyOS.

HarmonyOS 6.0, invece, risulta fluido, stabile e ricco di funzionalità, con un’esperienza d’uso molto positiva. Rimane però qualche margine di miglioramento nella gestione della messaggistica: si possono inviare risposte rapide tramite emoticon o scrittura, ma non è ancora possibile dettare un messaggio, né è presente un vero e proprio assistente vocale integrato.

Funzioni Salute e Sport

Sul GT 6 Pro troviamo il sistema “Huawei TrueSense” di ultimissima generazione, con sensoristica avanzata per monitoraggio del battito cardiaco continuo, HRV (Variabilità della Frequenza Cardiaca), ECG certificato CE per rilevare eventuali aritmie con fibrillazione atriali, accessibile rapidamente tramite il tasto laterale dedicato.

La registrazione di un ECG può essere effettuata in pochi secondi e produce un tracciato consultabile nell’app Huawei Health.

Non manca il monitoraggio del sonno, dove è in grado di distinguere tra sonno leggero, profondo e fase REM, fornendo al risveglio report dettagliati sulla qualità e sulla continuità del riposo e delle emozioni.

Troviamo anche il monitoraggio delle emozioni (12 stati d’animo diversi) e dello Stress, basato sulla variabilità del battito cardiaco, rileva picchi di tensione e propone esercizi di respirazione guidata per favorire il rilassamento .

La misurazione della frequenza cardiaca avviene in tempo reale, con avvisi immediati in caso di valori anomali, mentre il sensore SpO₂ permette di monitorare il livello di ossigenazione del sangue 24 ore su 24, per avere un quadro costante del proprio benessere non solo durante lo Sport, ma nella vita quotidiana.

Sulla variante Pro troviamo funzioni sportive avanzate rispetto alla variante “base” , in particolare modalità Outdoor pensate per Trail Running con dati di altitudine in tempo reale, tempi stimati di arrivo, pendenza e ritmo. Golf con mappe vettoriali interattive, zoom e navigazione facilitata e sci con metriche approfondite.

Il sottoscritto ha apprezzato in particolare modo la modalità dedicata al ciclismo, testata con un paio di uscite di allenamento di circa 40 km dove ho potuto apprezzare il primo sistema di potenza virtuale senza sensori esterni, calcolata automaticamente in base ai dati di velocità, pendenza e peso ciclista/bici.

Non è stato possibile comparare il dato con un misuratore di potenza fisico, ma il dato restituito appare sensato e realistico.

L’ attività sportiva come corsa, camminata e ciclismo vengono riconosciute in automatico per non perderci neanche una delle nostre sessioni sportive.

Conclusioni e Prezzi

Huawei Watch GT 6 Pro ha una durata estrema della batteria ed una precisione professionale per il tracciamento delle attività sportive e del cuore e del benessere. Il prezzo riflette qualità e funzionalità: la versione della nostra prova ha un prezzo di listino di 379 euro.