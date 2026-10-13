Minacce catastrofiche per la salute: 17 rischi, 2 da estinzione

Un gruppo di esperti internazionali ha individuato 17 minacce catastrofiche per la salute umana che potrebbero segnare il secolo in corso, e tra queste ce ne sono 2 con potenziale di estinzione. Il lavoro porta la firma di una commissione globale che ha scelto di guardare molto lontano, con un orizzonte di 75 anni che arriva fino al 2100.

Per un’analisi sulla salute pubblica è una prospettiva insolita. Di solito chi si occupa di sanità ragiona su tempi più stretti, legati a epidemie in corso, piani nazionali o cicli politici di pochi anni. Qui invece l’idea è stendere una mappa dei rischi che copra l’intero arco del secolo, provando a capire quali pericoli potrebbero colpire la salute dell’umanità su scala davvero globale.

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Diciassette minacce e una scala di gravità

La scelta delle parole pesa parecchio. Gli specialisti non hanno parlato genericamente di problemi o di emergenze ma di minacce catastrofiche, cioè di scenari capaci di produrre danni enormi alla popolazione mondiale. Il numero complessivo è 17 e già questo dà un’idea di quanto sia ampio il ventaglio dei rischi che la commissione ha preso in esame.

Dentro questo elenco emerge poi un ulteriore livello. Due dei 17 pericoli vengono descritti come dotati di potenziale di estinzione, un’espressione che segna un salto netto rispetto agli altri. Una catastrofe, per quanto devastante, lascia comunque spazio alla ripresa. Un evento in grado di minacciare l’esistenza stessa della specie umana appartiene a un’altra categoria e proprio per questo la distinzione fatta dagli esperti merita attenzione.

Separare i rischi gravissimi da quelli potenzialmente irreversibili serve a stabilire una gerarchia. In pratica non tutte le minacce vengono messe sullo stesso piano e la classificazione aiuta a capire dove la posta in gioco sia più alta, almeno secondo la valutazione di chi ha condotto l’analisi.

Uno sguardo lungo fino al 2100

L’altro elemento che colpisce è la durata della proiezione. La commissione ha costruito una prospettiva di 75 anni, un intervallo che accompagna il lettore fino alla soglia del 2100. Si tratta di un periodo che abbraccia più generazioni e che va ben oltre l’orizzonte temporale delle decisioni prese oggi da governi e istituzioni.

Ragionare su una scala simile significa accettare un certo grado di incertezza, perché nessuno può prevedere con precisione come cambieranno la società, la tecnologia o l’ambiente nell’arco di tre quarti di secolo. Allo stesso tempo, un orizzonte così ampio permette di mettere a fuoco pericoli che su tempi brevi passerebbero inosservati oppure sembrerebbero troppo remoti per essere presi sul serio.

È anche per questo che il lavoro ha un carattere particolare. Non si limita a fotografare la situazione attuale ma prova a immaginare la traiettoria dei rischi per la salute globale lungo tutto il secolo, offrendo un quadro che tiene insieme minacce di gravità diversa.

Il risultato finale è dunque una mappa composta da 17 pericoli catastrofici per la salute umana, due dei quali considerati in grado di mettere a rischio la sopravvivenza della specie, all’interno di una proiezione che la commissione ha esteso per 75 anni fino al 2100.

Fonte: TecnoAndroid