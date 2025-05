Recensione Huawei Watch 5: lo smartwatch più avanzato di sempre

Huawei torna a far la voce grossa nel segmento degli smartwatch premium, con il suo Huawei Watch 5, un prodotto che punta a fare la differenza in un mercato sempre più ricco di prodotti di alto livello (come lo Huawei Watch Fit 4 Pro di cui vi abbiamo parlato qui), puntando fortissimo su un design unico, ma anche su funzionalità dedicate al benessere che ne innalzano incredibilmente la qualità generale. Scopriamolo da vicino con la nostra recensione.

Design e Estetica

Il prodotto rappresenta la giusta commistione tra estetica, modernità e funzionalità, infatti abbandona un design più squadrato e tecnico della serie GT, per offrire un device dotato di curve armoniose che lo portano ad essere un tutt’uno con il polso, risultando facilmente utilizzabile in ogni momento della giornata, sia durante le ore lavorative, che di svago. Può essere acquistato in due dimensioni, che differiscono giustappunto per la grandezza della diagonale (42 o 46 millimetri), senza variazioni nelle specifiche, ma risultando l’una più adatta ad un pubblico maschile o comunque per persone con un polso più grande, l’altra per il pubblico femminile o utenti dal polso esile. I materiali utilizzati per la sua realizzazione sono di ottima qualità, la versione in prova da 46mm propone un case realizzato in titanio aerospaziale (eccezionalmente robusto, ma anche leggero), davvero molto elegante alla vista, capace di sopportare ogni tipo di sollecitazione, ed allo stesso tempo risultando perfetto anche per l’utilizzo durante le ore notturne. Se foste invece interessati alla versione da 42mm, la cassa è realizzata in acciaio inox 316L o 904L, in base alla variante che andrete a scegliere.

A prescindere da tutto questo, il vetro è in zaffiro sferico, da qui si intuisce che ha una curvatura sui bordi, perfetto per la visione sotto ogni sorgente luminosa, oltre che incredibilmente oleofobico e resistente ai graffi. Le dimensioni del prodotto sono di 46 x 46,7 x 11,3 millimetri, con un peso di 58 grammi (cinturino escluso), una volta indossato è molto leggero, risultando meno ingombrante di altri modelli in commercio. La versione da 46mm viene commercializzata in quattro colorazioni (Purple, Silver, Black, in questo caso la cassa è acciaio inox 316L, e Brown), caratterizzati a loro volta da cinturini in fluoroelastomero, metallo, tessuto o pelle, tutti facilmente intercambiabili con il solito sistema di sgancio. Il cinturino è adatto per polsi che vanno da 140 a 210 millimetri.

Hardware e Specifiche

Il display è il punto nevralgico di Huawei Watch 5, un bellissimo LTPO AMOLED a colori da 1,5 pollici, con risoluzione di 466 x 466 pixel e 310 ppi, offre una resa eccezionale, tra le migliori di sempre, con densità elevata e nitidezza superiori al normale. Le cornici sono effettivamente ridotte al minimo (circa 2,2 millimetri), con un rapporto schermo/corpo molto elevato, capaci di offrire una piacevolissima sensazione di immersione nei contenuti e nelle schermate. I colori sono perfettamente riprodotti in ogni singola sfumatura, con la luminosità massima di 3000 nit, forse la più alta in circolazione nel mondo smartwatch, perfetta per l’utilizzo sotto la luce solare diretta.

Spostando l’attenzione sul bordo del dispositivo, tra i due pulsanti fisici, troviamo il sistema X-Tap (un sensore capacitivo a pressione), tramite il quale è possibile ottenere misurazioni incredibilmente precise, semplicemente poggiandovi il dito (e seguendo le indicazioni a schermo). Tra le rilevazioni che l’utente può raggiungere annoveriamo HRV, SpO2, temperatura cutanea, la frequenza cardiaca, l’elettrocardiogramma (o ECG), l’analisi respiratoria, la rigidità arteriosa, il livello di stress e non solo. Al termine del test viene mostrato un report molto completo, e facilmente comprensibile anche agli utenti meno esperti.

Non mancano all’appello vari sensori posti nello Huawei Watch 5, quali sono accelerometro, magnetometro, il barometro, il sensore ottico per la frequenza cardiaca, il sensore di profondità, ma anche di luce ambientale (per la regolazione automatica della luminosità del display). Il posizionamento è stato nettamente migliorato rispetto al passato, con il sistema Huawei SunFlower Positioning, sensori e tecnologie che vanno a supportare oltre 100 allenamenti differenti (sono incluse ad esempio anche attività meno diffuse, per includere e soddisfare tutti gli utenti). Nel corso della nostra prova siamo rimasti piacevolmente colpiti e soddisfatti dalla capacità del dispositivo di misurare con grande precisione i passi e le distanze percorse, oltre al battito cardiaco, senza dimenticarsi della velocità di collegamento ai satelliti e del buon posizionamento su mappa. Da non trascurare nemmeno il rilevamento automatico dell’attività, con suggerimento di avvio mostrato a schermo.

Il prodotto presenta certificazione IP69, con resistenza fino a 5 ATM, con importanti miglioramenti nella sua autonomia generale. La gestione energetica, figlia anche di componenti che consumano meno batteria, estende l’utilizzo nel corso della settimana fino a circa 5 giorni consecutivi. Numeri molto buoni e maggiori rispetto alla concorrenza diretta di Apple Watch e similari, e supporto alla ricarica rapida in 90 minuti circa, sfruttando la basetta magnetica disponibile direttamente in confezione.

Notifiche e Connessioni

Huawei Watch 5 è compatibile sia con iOS che con Android, per gestirlo basta scaricare l’applicazione dedicata Huawei Health, disponibile su AppGallery per Android o su App Store per il sistema operativo di Apple. Le notifiche vengono correttamente ricevute da ogni applicazione, la visualizzazione di messaggi lunghi non presenta defezioni particolari, a cui si aggiunge la possibilità di rispondere con messaggi preimpostati o sfruttando la tastiera mostrata a schermo. Sulla superficie del prodotto si trovano microfono e altoparlante, utili per la gestione delle chiamate direttamente dal polso, senza dover necessariamente fare affidamento allo smartphone. Ciò è possibile grazie ad un hardware molto completo, tra cui spiccano bluetooth, WiFi, GPS (di cui vi abbiamo parlato in precedenza) e eSIM.

Il supporto all’eSIM spinge lo smartwatch verso l’indipendenza dallo smartphone, permettendo di accedere alla rete e di ricevere chiamate, senza doverlo avere effettivamente connesso al device mobile. La connessione è sempre stabile, le opzioni di utilizzo vedono la possibilità di clonare il numero principale o sfruttare un numero completamente nuovo, anche se la scelta dipenderà dall’eventuale compatibilità con il vostro operatore di riferimento. E’ importante ricordare che la gestione delle chiamate è possibile anche senza l’eSIM, a patto che lo smartwatch sia collegato via bluetooth allo smartphone, la cui resa è complessivamente molto buona anche per l’utilizzo in ambienti non troppo silenziosi. Gli utenti che amano seguire le mappe ed i percorsi direttamente al polso, devono sapere essere supportato Petal Maps, con funzionamento garantito anche offline. E’ sufficiente avviare l’applicazione mobile, selezionare le mappe che si desiderano e poi provvedere al download, per poi sfruttare il GPS per seguire i propri spostamenti direttamente dal grande display di Huawei Watch 5, con un’ottima precisione.

Conclusioni e Prezzi

In conclusione Huawei Watch 5 è a tutti gli effetti lo smartwatch più completo per gli utenti che vogliono prestare particolare attenzione al loro benessere fisico e mentale, un prodotto versatile, elegante ed estremamente potente, che riesce bene in ogni funzione o misurazione, mantenendo sempre un occhio alla qualità dei materiali scelti per la sua realizzazione e all’innovazione, in termini di sensori e tecnologie adottate. Ottima l’autonomia, di livello superiore rispetto agli altri modelli della medesima fascia di prezzo.

Il prodotto può essere acquistato in promozione fino al 29 giugno 2025 sullo Huawei Store Italia con coupon di 50 euro con il codice ATADWATCH5, FreeBuds 6i e cinturino extra in regalo, a cui si aggiunge anche l’estensione della garanzia di 12 mesi con Huawei Care. Il prezzo di partenza è di 449 euro, per la versione da 42 e 46 mm con cinturino in fluoroelastomero e cassa in acciaio inox 316L, per partire poi da 549 euro per la versione da 46 millimetri con cinturino misto e 649 euro per quella da 46mm con cassa in titanio (la variante da noi provata). Per acquistarlo, è possibile collegarsi allo Huawei Store Italia a questo link.