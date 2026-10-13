Agenti AI al telefono: la voice AI attira oltre 6 miliardi

A giugno, quasi in silenzio, è stata superata una soglia simbolica. Secondo Cloudflare, per la prima volta i bot hanno generato più traffico degli esseri umani sulle pagine web, con il 57,5% contro il 42,5%. Una buona fetta di quei visitatori automatici è fatta di agenti AI che cercano informazioni, confrontano offerte e compilano moduli per conto di qualcuno. Il passo successivo appare scontato, perché presto anche questi assistenti digitali avranno un numero di telefono. Prenotare un tavolo, spostare un appuntamento o chiedere un preventivo prima o poi richiede di parlare con una persona, e le piccole attività si raggiungono ancora soprattutto con una chiamata.

La voce diventa il cuore degli investimenti

Non sorprende allora che la voce sia diventata lo strato più finanziato dell’infrastruttura legata all’intelligenza artificiale. Nel primo trimestre del 2026 i fondi di venture capital hanno messo sul piatto oltre 6 miliardi di euro in startup di voice AI, quando un anno prima la cifra non arrivava nemmeno a 1 miliardo. La sola ElevenLabs a febbraio ha raccolto circa 430 milioni di euro, con una valutazione intorno ai 9,5 miliardi.

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Nel frattempo anche i costi sono crollati. Il 10 settembre OpenAI ha reso disponibile agli sviluppatori GPT Live 1, un modello capace di ascoltare e parlare nello stesso istante, al prezzo di circa 4 centesimi di euro al minuto per la componente vocale. Fino a poco tempo fa una conversazione telefonica con una macchina era una catena in tre passaggi, cioè trascrizione, modello linguistico e sintesi vocale, con pause che rivelavano subito la presenza di un software. Oggi l’assistente si può interrompere a metà frase proprio come accade con un interlocutore in carne e ossa. A completare il quadro ci sono progetti open source come LiveKit, Pipecat o Patter, che collegano qualsiasi agente a una linea telefonica reale con poche righe di codice.

Trasparenza e consenso diventano obblighi di legge

L’effetto più evidente è che il numero di telefono si sta trasformando in un indirizzo assegnato anche a un programma, non più soltanto a una persona o a un centralino. Arriveranno chiamate da assistenti che lavorano per un’azienda o per un privato, e allo stesso modo sarà possibile delegare a un agente le proprie telefonate. Proprio per questo trasparenza e consenso hanno smesso di essere semplici dettagli burocratici.

In Europa dal 2 agosto l’articolo 50 dell’AI Act impone a qualunque intelligenza artificiale che dialoga con una persona di dichiarare la propria natura. Le sanzioni arrivano fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale. Negli Stati Uniti la FCC aveva già stabilito nel febbraio 2024 che le voci generate artificialmente rientrano tra quelle “artificiali” previste dalla legge sulle chiamate automatizzate, quindi per contattare i consumatori serve un consenso preventivo. Chi sviluppa questi sistemi deve prevedere fin dall’inizio la frase “sono un assistente AI” insieme alla raccolta del consenso, senza aggiungerle in un secondo momento.

Un’occasione concreta per le piccole imprese

Per le piccole imprese la novità può tradursi in un vantaggio tangibile. In un sondaggio CallRail del 2025 il 78% dei consumatori americani ha dichiarato di aver abbandonato un’attività dopo una chiamata rimasta senza risposta. Oggi una linea gestita dall’intelligenza artificiale e sempre attiva costa una frazione di quanto si spenderebbe per un dipendente a tempo parziale.

Le funzioni sono quelle che servono davvero nella gestione quotidiana. Un agente vocale può rispondere fuori orario, fissare appuntamenti e chiarire i dubbi più frequenti della clientela. Quando la situazione lo richiede, passa la chiamata a una persona. Nei prossimi due anni il punto non sarà capire se gli agenti AI telefoneranno, ma con quali regole e con quanta fiducia da parte di chi risponde.

Fonte: TecnoAndroid