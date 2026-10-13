GTA 6 su PC via Xbox Cloud al lancio? Microsoft smentisce

Negli ultimi giorni si è diffusa un’indiscrezione piuttosto clamorosa su GTA 6, secondo cui il nuovo capitolo di Rockstar sarebbe potuto arrivare anche su PC fin dal lancio sfruttando le potenzialità di Xbox Cloud Gaming. Il quadro reale però sembra parecchio diverso da quello descritto nel report iniziale che aveva acceso l’entusiasmo dei giocatori, e a chiarire la situazione ci ha pensato direttamente Microsoft. Praticamente non ci sarà nessuna esclusiva in streaming e nessuna versione giocabile su computer al day one passando dal cloud.

Tutto è partito da un breve teaser pubblicato dal CEO di Xbox Asha Sharma, un contenuto rapido ma sufficiente a scatenare speculazioni di ogni tipo. In poche ore la community ha iniziato a immaginare scenari molto ambiziosi legati a un possibile accordo tra Microsoft e Rockstar Games per Grand Theft Auto VI. La portata effettiva di questa intesa risulta però decisamente più contenuta rispetto a quanto circolato in rete.

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Cosa ipotizzavano le prime ricostruzioni su GTA 6

Le prime voci parlavano di qualcosa di molto grosso. Secondo quelle ricostruzioni Microsoft avrebbe ottenuto una esclusiva streaming totale sul gioco, un’operazione che le avrebbe consentito di portare il kolossal di Rockstar anche sugli schermi dei PC già al momento dell’uscita. Il punto chiave stava proprio qui, perché GTA 6 non prevede al debutto una versione nativa per Windows e il cloud avrebbe rappresentato un modo per aggirare questo ostacolo.

Per molti appassionati che giocano esclusivamente su computer si trattava di una prospettiva parecchio allettante. L’idea di poter avviare il titolo più atteso degli ultimi anni senza dover acquistare una console, semplicemente appoggiandosi ai server di Microsoft, aveva un fascino evidente. E in effetti la notizia si è propagata con grande rapidità, alimentata anche dal tempismo del teaser firmato dai vertici del marchio Xbox.

Il problema è che l’intera impostazione di quel racconto non trovava riscontro nella realtà dei fatti. Ed è qui che la storia ha preso una piega diversa.

La precisazione di Matthew Ball e il ruolo del PC

A smontare la ricostruzione è intervenuto il Chief Strategy Officer di Xbox, Matthew Ball, che ha scelto un post su X per rimettere ordine tra le indiscrezioni. Il messaggio è stato piuttosto netto e ha ridimensionato in modo chiaro le aspettative. Nessuna esclusività legata allo streaming del gioco e soprattutto nessuna estensione del servizio alla piattaforma PC.

In altre parole l’accordo tra le due società esiste, ma non ha le dimensioni che gli erano state attribuite. Chi sperava di affidarsi al cloud per giocare a Grand Theft Auto VI su un computer fin dal primo giorno dovrà quindi rivedere i propri piani. La precisazione arrivata dal dirigente di Microsoft toglie infatti di mezzo proprio l’aspetto che aveva reso la voce così interessante agli occhi del pubblico, cioè la possibilità di superare l’assenza di una versione nativa per Windows attraverso lo streaming.

Resta così confermata la situazione già nota per quanto riguarda il PC, che al lancio non avrà accesso al nuovo capitolo della serie. La smentita di Ball chiarisce che Xbox Cloud Gaming non diventerà la porta d’ingresso alternativa che molti avevano immaginato, e che l’intesa con Rockstar non comprende alcun diritto esclusivo sulla trasmissione in streaming del gioco. Il breve teaser di Asha Sharma, insomma, va letto in una chiave molto più limitata rispetto alle interpretazioni che si erano diffuse subito dopo la sua pubblicazione, come ha precisato lo stesso Chief Strategy Officer di Xbox nel suo intervento su X.

Fonte: TecnoAndroid