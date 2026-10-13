iPad mini OLED più caro secondo Gurman: chip A20 Pro e novità

Il nuovo iPad mini OLED potrebbe arrivare con un listino decisamente più alto rispetto al modello attuale. Secondo Mark Gurman, il prossimo tablet compatto di Apple sarà “considerevolmente più costoso” della versione oggi in commercio, che negli Stati Uniti parte da EUR 536, cioè circa 510 euro al cambio. Il giornalista ha fatto riferimento a fonti proprie che indicano un aumento di prezzo, e la sua stima personale si avvicina a quota EUR 715, più o meno 690 euro.

Si parla quindi di una differenza di circa EUR 179, all’incirca 170 euro, tra la generazione attuale e quella in arrivo. Un salto che non passa inosservato per un dispositivo che da sempre rappresenta la porta d’ingresso più compatta nel mondo dei tablet della Mela. Va precisato che la cifra di EUR 715 è un’ipotesi dello stesso Gurman e non un dato ufficiale, mentre la crescita del prezzo in sé viene indicata dalle sue fonti.

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Cosa cambia con il nuovo iPad mini

A giustificare un listino più impegnativo ci sarebbe una serie di novità piuttosto corposa. La più evidente riguarda naturalmente il display OLED, che prenderebbe il posto del pannello attuale e porterebbe sul formato più piccolo della gamma una tecnologia di schermo diversa da quella usata finora su questo modello. Per chi usa il tablet per leggere, guardare video o prendere appunti, lo schermo resta il cuore dell’esperienza, e il cambio di tecnologia è probabilmente la ragione principale dietro il rincaro.

Sotto la scocca dovrebbe trovare posto il chip A20 Pro, il processore destinato a dare nuova spinta alle prestazioni del dispositivo. Non mancano poi interventi pensati per l’uso quotidiano. Il nuovo iPad mini dovrebbe infatti adottare una fotocamera FaceTime in posizione orizzontale, una scelta che rende più naturali le videochiamate quando il tablet viene tenuto in modalità landscape, cioè appoggiato sul lato lungo. Anche il comparto audio verrebbe ripensato, con un sistema di altoparlanti riprogettato.

Tra le indiscrezioni compare anche un design resistente all’acqua, un dettaglio che darebbe al piccolo tablet una protezione in più contro schizzi e liquidi. Messe in fila, tutte queste modifiche descrivono un aggiornamento ben più profondo del solito ritocco di generazione, e aiutano a capire perché il prezzo potrebbe salire in modo così netto rispetto al modello da EUR 536.

Quando potrebbe arrivare il presentazione

Sul fronte delle tempistiche, Gurman aveva già indicato in precedenza una finestra piuttosto precisa. Apple dovrebbe svelare il nuovo iPad mini “in corrispondenza o in prossimità” di martedì 27 ottobre 2026, quindi a breve distanza da oggi. Non si tratterebbe di un annuncio isolato, perché il tablet dovrebbe condividere la scena con altri prodotti attesi da tempo.

Insieme al piccolo di casa Apple, infatti, dovrebbero debuttare anche i nuovi MacBook Pro con schermo OLED touchscreen. Una presentazione congiunta che vedrebbe la tecnologia OLED protagonista su due fronti diversi, da una parte il tablet più compatto del catalogo e dall’altra i portatili professionali dell’azienda di Cupertino, che per la prima volta abbinerebbero questo tipo di pannello al supporto per il tocco.

Per il momento il quadro resta quello delineato dalle indiscrezioni. Il nuovo iPad mini dovrebbe quindi arrivare con display OLED, chip A20 Pro, fotocamera FaceTime orizzontale, altoparlanti riprogettati e resistenza all’acqua, mentre il prezzo stimato da Gurman si collocherebbe intorno ai EUR 715, circa 690 euro, contro i EUR 536 del modello attualmente in vendita.

Fonte: TecnoAndroid