Xiaomi: la spazzola per capelli migliora, ora ha 70 minuti di autonomia

La nuova spazzola per capelli Xiaomi arriva sul mercato con un nome che non lascia spazio a dubbi, Mijia Wireless Hair Straightener 2, e porta con sé un aggiornamento che si concentra su tre fronti precisi: batteria, sistema di riscaldamento e pettine. Il modello di partenza era stato lanciato nel 2025, quindi parliamo di un ricambio generazionale piuttosto rapido, con una scelta che farà piacere a chi guarda al portafoglio, visto che il prezzo di lancio resta lo stesso della versione precedente.

Il punto su cui l’azienda ha lavorato di più è l’autonomia, e si vede già dai numeri grezzi. Si passa da due celle da 3.200 mAh a due celle da 5.000 mAh, un salto niente male per un dispositivo di questo tipo. Tradotto in utilizzo reale, secondo Xiaomi, significa fino a 70 minuti di funzionamento continuo, che equivalgono a sette o otto sessioni su capelli corti oppure a quattro sessioni su capelli di media lunghezza. La ricarica passa da una porta USB C, quindi nessun alimentatore proprietario da tenere da parte e nessun cavo strano da cercare in fondo al cassetto.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Riscaldamento più rapido e controllo della temperatura

Credits: TecnoAndroid

L’altra modifica sostanziale riguarda il modo in cui la piastra scalda. La prima generazione usava un elemento in ceramica MCH, mentre la Mijia Wireless Hair Straightener 2 adotta una pellicola riscaldante in poliammide, comunemente indicata con la sigla PI. Non è un dettaglio da poco, perché cambia proprio la logica di funzionamento del dispositivo. Ad affiancarla c’è un sistema di controllo della temperatura che lavora a 500 Hz, ovvero effettua 500 verifiche al secondo per mantenere il calore stabile.

Il risultato dichiarato dall’azienda è una riduzione del 20% nei tempi di riscaldamento rispetto al modello precedente. Chi ha fretta la mattina probabilmente considererà questo il vero motivo per guardare al nuovo modello, più ancora dell’autonomia estesa. I livelli di temperatura selezionabili restano tre: 160, 180 o 200 gradi centigradi, una scala che copre le esigenze più comuni senza complicare troppo l’utilizzo.

Display LED e informazioni a colpo d’occhio

Credits: TecnoAndroid

Sul corpo del dispositivo Xiaomi ha inserito un piccolo display LED, una di quelle aggiunte che sembrano marginali finché non si prova a usarle. Mostra la temperatura impostata, il consumo di energia e lo stato di funzionamento, tutto senza dover indovinare a che punto sia il riscaldamento o quanta carica resti disponibile. È il genere di informazione che in un prodotto cordless fa la differenza, perché elimina l’incertezza tipica di chi si ritrova con la batteria scarica a metà piega.

Il formato senza fili rimane il tratto distintivo di tutta la linea. La spazzola cordless nasce proprio per essere usata lontano dalla presa di corrente, in viaggio, in palestra, ovunque ci sia bisogno di sistemare i capelli senza dipendere da un cavo. L’aumento della capacità della batteria va letto esattamente in questa direzione, perché una piastra wireless con poca autonomia perde gran parte del suo senso.

La combinazione tra la nuova pellicola in poliammide, il controllo a 500 Hz e le celle più capienti definisce il profilo di questa seconda generazione. Non ci sono rivoluzioni estetiche o funzioni completamente inedite, piuttosto un lavoro di raffinamento su ciò che nel primo modello funzionava già ma poteva essere spinto più avanti. Anche il pettine rientra tra gli elementi rivisti, insieme a batteria e riscaldamento, nel pacchetto di aggiornamenti annunciati da Mijia.

Fonte: TecnoAndroid