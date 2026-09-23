Diablo IV, la Stagione del Retaggio degli Inferi porta Diablo

Il nuovo capitolo stagionale di Diablo IV ha finalmente un volto, e non è un volto qualsiasi: la Stagione del Retaggio degli Inferi, annunciata da Blizzard nella notte tra il 12 e il 13 settembre 2026, porta dentro al gioco niente meno che Diablo in persona. Dopo l’annuncio, la software house ha diffuso un trailer dedicato al gameplay, dove si intravede buona parte delle minacce che i giocatori dovranno affrontare una volta messo piede nella nuova stagione.

Il filmato è completamente doppiato in italiano, dettaglio non da poco per chi è abituato a rincorrere i sottotitoli mentre sullo schermo succede di tutto. La scelta di mostrare il materiale di gioco così a ridosso dell’annuncio racconta una strategia precisa, quella di far vedere subito la sostanza invece di limitarsi a una manciata di immagini evocative e a un titolo altisonante.

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Diablo torna al centro della scena

Che il Signore del Terrore diventi parte integrante della stagione è l’elemento che più di ogni altro sta catalizzando l’attenzione della community. Season of Hell’s Legacy, questo il nome originale, costruisce la propria identità proprio attorno a quella presenza, e il trailer del gameplay serve a rendere concreto ciò che l’annuncio aveva soltanto promesso. Le sequenze mostrate mettono in fila le creature con cui bisognerà fare i conti, senza troppi giri di parole e senza quella patina cinematografica che spesso allontana il video promozionale da ciò che poi si ritrova davvero con il controller in mano.

Per un gioco come Diablo IV, che vive di cicli stagionali e di un pubblico che macina contenuti a una velocità impressionante, la presentazione del gameplay è quasi più importante dell’annuncio stesso. È il momento in cui chi gioca capisce se vale la pena rientrare, se il ritmo delle build cambia, se le sfide proposte hanno abbastanza mordente da giustificare le ore che verranno spese a farmare. Blizzard lo sa bene, e negli ultimi anni ha imparato a scandire la comunicazione con una regolarità quasi metronomica.

Una stagione che punta sull’identità del brand

Il richiamo diretto al nome della serie non è casuale. Chiamare in causa Diablo come figura presente nel gioco significa giocare la carta più riconoscibile del franchise, quella che ogni appassionato associa immediatamente al marchio. Il trailer gameplay diffuso da Blizzard accompagna questa operazione mostrando le minacce in azione, lasciando intendere che la stagione non sarà una semplice rotazione di modificatori ma qualcosa di più caratterizzato.

La localizzazione italiana completa del video, va detto, resta un segnale di attenzione verso un mercato che per il genere action RPG ha sempre risposto bene. Non capita spesso che un materiale promozionale arrivi già doppiato nel giorno stesso della pubblicazione, e in questo caso Blizzard ha evidentemente deciso di non lasciare nulla al caso.

Resta il fatto che la Stagione del Retaggio degli Inferi si presenta con le carte scoperte: annuncio, trailer di gameplay, presenza del Signore del Terrore. Tre mosse ravvicinate che raccontano di una campagna comunicativa costruita per non disperdere l’attenzione, in un periodo dell’anno in cui l’offerta videoludica si fa particolarmente affollata e ogni finestra conta.

Chi segue Diablo IV da vicino ha ora abbastanza materiale per farsi un’idea di cosa aspettarsi, con il video ufficiale che raccoglie le sequenze di gioco e le presenta senza filtri, doppiate in italiano, pronte a essere sezionate fotogramma per fotogramma da chi la stagione la vuole affrontare già dal primo giorno.

Fonte: TecnoAndroid