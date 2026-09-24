Sky Mobile diventa MVNO: 250GB a 9,90€ e giga illimitati

Con il passaggio a operatore virtuale autonomo, Sky Mobile cambia pelle e smette di essere una semplice etichetta appoggiata a qualcun altro. Fino a poco tempo fa l’offerta mobile della pay tv viaggiava con la formula “powered by Fastweb”, il che voleva dire una cosa sola: Sky rivendeva la rete di altri senza mettere mano quasi a nulla. Adesso la musica cambia, perché l’azienda diventa a tutti gli effetti un MVNO, cioè un operatore virtuale che gestisce in proprio i propri piani tariffari, pur continuando ad appoggiarsi all’infrastruttura di Fastweb e Vodafone.

Il ragionamento dietro la mossa è abbastanza trasparente. Sky punta a diventare l’interlocutore unico delle famiglie italiane, quello che porta in casa televisione, connessione fissa e telefonia mobile con un’unica bolletta e un unico referente. Non è un’idea inedita nel settore, ci hanno provato in tanti, ma stavolta il coinvolgimento è più diretto e meno mediato.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Quanto costa Sky Mobile per chi arriva da fuori

Partendo da chi non ha alcun legame con l’azienda, i piani sul tavolo sono due, entrambi in 5G, con minuti illimitati e 200 SMS inclusi. Il primo si chiama Sky Mobile Maxi e mette a disposizione 150 GB a 7,90 euro al mese. Il secondo, Sky Mobile Ultra, sale a 250 GB per 9,90 euro al mese.

Numeri che si collocano esattamente dove ci si aspetterebbe, in linea con quello che propongono oggi operatori come TIM o iliad sulla fascia più accessibile del mercato. Niente di rivoluzionario, va detto, ma nemmeno qualcosa su cui storcere il naso. È un posizionamento pulito, che serve soprattutto a non far scappare nessuno davanti al listino.

I vantaggi riservati a chi è già cliente

Qui la faccenda si fa più interessante, perché il trattamento riservato a chi ha già un abbonamento Sky è decisamente più generoso. Il piano Maxi passa da 150 a 250 GB, mentre l’Ultra diventa addirittura con giga illimitati. Una differenza che si sente, e che chiaramente serve a tenere stretti gli abbonati storici.

C’è poi un premio legato all’anzianità. Chi sceglie Sky Mobile Ultra ed è cliente da almeno 6 anni riceve 6 mesi gratuiti, mentre chi ha un rapporto più recente, sotto i 6 anni, ne ottiene 2 in omaggio. Un riconoscimento alla fedeltà che, per quanto piccolo, difficilmente viene rifiutato.

Attenzione però a un dettaglio che riguarda anche i nuovi arrivati: i giga diventano illimitati pure per loro, a patto che abbinino la SIM a Sky TV oppure a Sky Wifi. È il classico meccanismo del bundle, quello che spinge a portarsi a casa più servizi contemporaneamente invece di sceglierne uno solo.

I pacchetti combinati e le condizioni

Sul fronte delle combinazioni, la lista è piuttosto articolata. Sky TV insieme a Sky Mobile costa 25,99 euro al mese per 18 mesi. Chi preferisce accoppiare la telefonia mobile alla fibra trova Sky Mobile più Sky Wifi a 29,90 euro al mese per 12 mesi. Il pacchetto completo, quindi Sky Mobile più Sky Wifi più Sky TV, viene proposto a 35,90 euro al mese per 18 mesi.

Discorso a parte per chi ha già Sky TV attivo e decide di aggiungere sia Mobile sia Wifi: in quel caso il prezzo scende a 20,90 euro al mese per i primi 6 mesi, una soglia d’ingresso piuttosto bassa considerando cosa c’è dentro.

Sull’aspetto contrattuale l’azienda è netta e dichiara che non esistono costi nascosti, vincoli di durata o penali in caso di disdetta. Un punto non banale, visto che proprio le clausole di uscita sono storicamente il terreno su cui si consumano i malumori tra operatori e clienti. Tutti i dettagli sulle offerte attive e sulle modalità di attivazione sono consultabili sul sito ufficiale.

Fonte: TecnoAndroid