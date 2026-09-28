Sky Mobile Categorie Protette: Maxi e Ultra a metà prezzo

Sky Mobile riserva ai clienti con disabilità due versioni dedicate delle sue offerte Maxi e Ultra, con uno sconto del 50% sul canone mensile. L’agevolazione, prevista dalla normativa AGCOM, riguarda le persone con cecità totale o parziale, sordità o gravi limitazioni della capacità di deambulazione e porta il prezzo a 3,95 euro oppure 4,95 euro al mese, in base al piano scelto.

Il contesto è quello di un operatore che ha appena cambiato pelle. Dal 23 settembre 2026 Sky Italia ha avviato ufficialmente la vendita delle nuove SIM ESP di Sky Mobile, diventato così a tutti gli effetti un MVNO. Prima di questo passaggio il marchio distribuiva SIM Fastweb con la dicitura Sky Mobile powered by Fastweb. Oggi invece gestisce in autonomia le proprie offerte Mobile Maxi e Mobile Ultra, con possibilità di ottenere sconti e Giga illimitati in convergenza con Sky TV e Sky Wifi.

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Cosa includono le offerte Sky Mobile Categorie Protette

La prima proposta è Sky Mobile Maxi Categorie Protette, che offre ogni mese minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 200 SMS e 150 Giga utilizzabili fino in 5G a 3,95 euro al mese, contro i 7,90 euro della versione standard. Sale di livello Sky Mobile Ultra Categorie Protette, con gli stessi minuti e SMS ma con Giga illimitati in 5G al posto dei 250 Giga previsti di base, il tutto a 4,95 euro mensili anziché 9,90 euro. Per i piani con traffico dati illimitato le Condizioni Generali considerano corretto e personale un consumo non superiore a 600 Giga al mese.

Il passaggio alla versione agevolata avviene senza costi di cambio offerta. Oltre alla classica scheda fisica è disponibile anche la eSIM, con il QR Code inviato via email. Come il resto del listino, entrambe le proposte sono attivabili fino al 31 ottobre 2026, salvo proroghe o modifiche. In viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, in Moldavia e in Ucraina si usano tutti i minuti e gli SMS inclusi, mentre i dati hanno un tetto mensile: per tutto il 2026 sono 13 Giga con Maxi e 17 Giga con Ultra. Esaurito il bundle, e senza ricorrere al servizio Riparti, si paga a consumo 0,12 euro per ogni Megabyte.

Sul fronte tecnico l’operatore si appoggia alla rete Fastweb + Vodafone in 2G, 4G e 5G. In copertura 5G, con un dispositivo compatibile, la velocità arriva fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, mentre in 4G e 4G+ si toccano 1 Gbps e 100 Mbps. Le SIM supportano anche il VoLTE per telefonare restando sotto rete 4G.

Chi può richiedere lo sconto e come presentare la domanda

In base alla delibera AGCOM 290/21/CONS possono accedere all’agevolazione i clienti sordi e i ciechi totali o parziali. Dall’8 agosto 2024 il beneficio è esteso anche agli utenti con gravi limitazioni della capacità di deambulazione. La richiesta può partire dall’interessato, da un convivente o da un tutore legale. Nel secondo caso serve la certificazione di comune residenza, nel terzo la documentazione che attesti il ruolo di tutore. Va sempre allegata la certificazione medica dell’autorità sanitaria pubblica oppure, per chi ha difficoltà motorie, il verbale di handicap con esplicito riferimento all’articolo 30, comma 7, della legge 388/2000.

C’è però un passaggio preliminare. Lo sconto si chiede solo dopo aver attivato una SIM Sky Mobile con una delle offerte standard, anche con le promo in convergenza. Chi ha scelto un piano con mensilità gratuite dovrebbe attendere la fine del periodo omaggio, come suggerisce la stessa Sky. Il modulo si compila online sul sito oppure in versione cartacea e va spedito via PEC a servizioclientisky@pec.skytv.it o con raccomandata a Casella Postale 13057, 20141 Milano. Dopo l’approvazione viene attivata l’offerta agevolata, che resta valida finché sussistono i requisiti previsti da AGCOM.

Fonte: TecnoAndroid