Fastweb: prima videochiamata WhatsApp via satellite Starlink

Fastweb ha completato la prima chiamata satellitare italiana con un normale smartphone 4G, sfruttando la tecnologia Starlink Mobile in una zona priva di qualsiasi copertura terrestre. Si tratta per la precisione di una videochiamata WhatsApp, partita da un telefono collegato direttamente ai satelliti Starlink senza alcuna apparecchiatura dedicata. Il test rientra nella sperimentazione che l’operatore sta portando avanti in Italia insieme alla società di SpaceX.

Il percorso che ha portato a questo risultato parte da lontano. Già a marzo 2026 il nome di Fastweb era comparso tra gli operatori partner elencati sul sito di Starlink Mobile, salvo poi sparire dalla lista, con ogni probabilità in attesa dell’annuncio ufficiale. La conferma è arrivata il 16 luglio 2026, quando Fastweb + Vodafone ha reso nota la partnership con Starlink per portare per la prima volta nel nostro Paese un servizio pensato per gli operatori mobili, con i satelliti che diventano veri e propri ripetitori dallo spazio nelle aree non raggiunte dalla rete tradizionale. Fastweb fa parte del Gruppo Swisscom e dopo l’acquisizione di Vodafone Italia utilizza da gennaio 2025 anche il marchio corporate Fastweb + Vodafone, che comprende i clienti Vodafone e ho. Mobile. Al momento è l’unico operatore italiano con un accordo di questo genere.

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La videochiamata dagli Appennini umbri

Credits: TecnoAndroid

L’intesa prevede una sperimentazione nell’area appenninica del centro Italia e rappresenta il primo test della tecnologia Direct to Cell sul territorio nazionale. Proprio lì, tra i monti umbri in provincia di Perugia, è stata effettuata la chiamata. L’operatore ha documentato tutto in un video pubblicato il 14 settembre 2026 sul proprio canale YouTube e poi rilanciato su X e LinkedIn.

Le immagini seguono una squadra di tecnici che parte in auto dalla sede di Milano per raggiungere una zona senza segnale cellulare, il posto ideale per mettere alla prova il collegamento via satellite. Sul display dello smartphone compare l’icona di un satellite al posto delle solite tacche, mentre il nome dell’operatore diventa “Fastweb Sat”, a indicare che la connessione satellitare tramite Starlink è attiva. A quel punto Max Gasparroni, Chief Technology & Security Officer di Fastweb + Vodafone, avvia la videochiamata WhatsApp verso l’Amministratore Delegato Walter Renna, collegato dal suo ufficio. Nella descrizione del filmato l’azienda sottolinea come il segnale viaggi attraverso satelliti posizionati a circa 360 chilometri dalla Terra.

La scelta di WhatsApp non è casuale. Il servizio consente di usare messaggistica, voce e video solo attraverso app compatibili, come WhatsApp, Google Maps, Messenger e X, oltre a inviare e ricevere SMS e MMS. Le chiamate tradizionali sulla rete telefonica per ora non sono supportate via satellite, comprese quelle verso i numeri di emergenza. Per questo il video mostra una videochiamata e non una telefonata classica. La tecnologia, va detto, resta al momento riservata agli addetti ai lavori.

Come funziona il Direct to Cell di Starlink

Grazie all’accordo, la rete mobile di Fastweb + Vodafone permette una comunicazione diretta tra i satelliti e i telefoni. Invece di appoggiarsi alla rete di accesso terrestre, il sistema sfrutta la costellazione Starlink in orbita bassa, composta da oltre 650 satelliti che agiscono come antenne sospese a circa 360 km dal suolo. Ognuno è dotato di un’antenna capace di fare da ripetitore per i cellulari, e il servizio funziona con gli attuali telefoni LTE ovunque ci sia una visuale libera del cielo, senza modifiche all’hardware.

Fonte: TecnoAndroid