Pixel Watch riceve Health Guardian gratis anche sui modelli 3 e 4

Chi indossa un Pixel Watch si ritrova da oggi con qualcosa in più al polso, e non è una funzione estetica. Google ha iniziato a distribuire Health Guardian, il pacchetto di strumenti annunciato insieme a Pixel Watch 5 che analizza i dati raccolti dall’orologio e prova a individuare in anticipo segnali legati a ipertensione, diabete e apnee notturne. La promessa era di arrivare entro l’autunno e, almeno su questo fronte, i tempi sono stati rispettati. Le novità non riguardano soltanto l’ultimo modello. Anche Pixel Watch 3 e Pixel Watch 4 ricevono le tre funzioni principali, il che è meno scontato di quanto sembri visto che spesso queste aggiunte restano riservate all’hardware più recente. Chi ha comprato l’orologio un paio di generazioni fa, insomma, non viene lasciato indietro.

Cosa fanno davvero le nuove funzioni di Health Guardian

La prima si chiama tendenze della pressione sanguigna e lavora sull’andamento nel tempo, non sulla singola misurazione istantanea. L’idea è intercettare variazioni che potrebbero indicare una condizione di ipertensione, quel tipo di problema che spesso non dà sintomi evidenti e che ci si accorge di avere solo dopo anni.

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La seconda riguarda le tendenze della resistenza insulinica, un indicatore collegato al rischio di sviluppare diabete. Anche qui il meccanismo è lo stesso, ossia osservare i dati raccolti giorno dopo giorno e segnalare quando qualcosa si muove nella direzione sbagliata. Non si tratta di una diagnosi, è bene chiarirlo, ma di un campanello che invita a parlarne con un medico.

La terza funzione si concentra sulla qualità del respiro durante il sonno, cioè su quei disturbi respiratori notturni che rientrano nella famiglia delle apnee. Chi russa forte o si sveglia stanco pur avendo dormito otto ore sa quanto il tema sia meno banale di quanto si creda. Queste tre metriche vanno ad aggiungersi al rilevamento delle emergenze respiratorie, già presente su Pixel Watch 4 e Pixel Watch 5 fin dal debutto, anche se finora limitato a un numero ristretto di Paesi europei.

Gratis sul Pixel Watch, a pagamento su Fitbit Air

Il dettaglio che probabilmente farà più discutere riguarda il prezzo. Su Pixel Watch le funzioni di Health Guardian arrivano senza costi aggiuntivi, incluse nel dispositivo. Chi invece utilizza Fitbit Air dovrà mettere mano al portafoglio per accedere alle stesse analisi.

È una scelta che racconta parecchio della strategia di Google nel settore della salute digitale. Da una parte c’è la volontà di rendere il proprio orologio più appetibile rispetto alla concorrenza, aggiungendo valore a un prodotto già acquistato. Dall’altra c’è il tentativo di costruire un modello a pagamento intorno ai servizi sanitari avanzati, seguendo una traiettoria che il mercato dei wearable sta percorrendo un po’ ovunque.Per gli utenti Pixel il vantaggio è concreto e immediato. Un orologio comprato tempo fa guadagna capacità che al momento dell’acquisto non esistevano, e lo fa attraverso un semplice aggiornamento. Questo tipo di supporto prolungato è uno degli argomenti più solidi a favore dell’ecosistema, soprattutto in una fascia di prodotto dove la sostituzione ogni anno ha poco senso pratico.

Fonte: TecnoAndroid