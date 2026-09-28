Heads Up addio: Android saluta il rilevamento della camminata

Chi cammina per strada con gli occhi incollati allo schermo presto non riceverà più nessun promemoria dal telefono, perché Heads Up sta per sparire da Android. La funzione, nascosta da anni nelle pieghe di Digital Wellbeing, è finita nel mirino di Google: alcune stringhe comparse nel codice dell’app lasciano intendere che il rilevamento della camminata verrà disattivato, con tanto di messaggio di avviso pronto a comparire prima dell’addio definitivo.

Per chi non l’avesse mai incrociata, e sono probabilmente parecchi, si trattava di uno di quegli strumenti pensati con le migliori intenzioni ma finiti in un angolo del menù dove quasi nessuno va a curiosare. Arrivata nel 2021, prima sui Pixel 2 e poi via via su altri smartphone Android, mostrava frasi brevi e dirette sullo schermo sbloccato mentre l’utente era in movimento. Roba come “Look ahead” oppure “Watch your step”, cioè guarda avanti, attenzione a dove metti i piedi. Un modo gentile per evitare la collisione con un palo, un semaforo o, peggio, con il traffico.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come funzionava il rilevamento della camminata

Il meccanismo si appoggiava ai sensori di movimento dello smartphone. In più c’era la possibilità, facoltativa, di concedere anche l’accesso alla posizione, così da capire la differenza tra chi gironzola per casa e chi invece sta attraversando una strada trafficata. Niente di complicato, ma nemmeno qualcosa che si attivasse da solo: bisognava andare a cercarla dentro Digital Wellbeing e accenderla manualmente. Ed è probabilmente qui che si trova una parte della spiegazione. Una funzione sepolta in profondità, che richiede un’attivazione volontaria, difficilmente conquista numeri importanti. Molti utenti Android non hanno mai saputo che il proprio telefono potesse avvisarli di alzare lo sguardo.

Perché Google ha deciso di chiudere

L’indizio è spuntato nella versione beta 1.48.975819457 dell’app, dove compaiono due messaggi piuttosto espliciti: uno segnala che il rilevamento della camminata sparirà a breve, l’altro invita semplicemente a fare attenzione mentre si cammina. Nessun comunicato ufficiale, nessuna motivazione messa nero su bianco da Mountain View. Qualche ipotesi però si può fare guardando al contesto. Il monitoraggio continuo in background tramite sensori è un classico divoratore di batteria, e su questo fronte ogni milliampere conta. Poi c’è il tema della soglia di sopportazione: notifiche che tornano a intervalli regolari mentre si sta camminando rischiano di trasformarsi in un fastidio più che in un servizio. Chi le riceveva spesso, immaginiamo, avrà finito per disattivarle.

La cosa un po’ curiosa è che non sembrano esserci ragioni tecniche particolarmente pesanti dietro la scelta, almeno non più di quelle che riguardano altre funzionalità dello stesso pacchetto. Il che rende la decisione meno scontata di quanto sembri, soprattutto agli occhi di chi Heads Up lo usava davvero, tutti i giorni.

Cosa succede adesso a chi la usa

Per ora niente panico: la funzione è ancora lì, viva e vegeta. Le modifiche individuate riguardano soltanto il canale beta dell’app, quindi tra la scoperta del codice e la rimozione effettiva passerà del tempo. Le stringhe servono a preparare il terreno, cioè ad avvisare gli utenti prima che la cosa diventi definitiva. Va detto anche un’altra cosa. Questo genere di analisi, il cosiddetto APK teardown, consiste nello smontare il codice di un’applicazione per anticipare quello che potrebbe arrivare in futuro. Utile, spesso azzeccato, ma non infallibile: capita che funzioni annunciate dal codice non vedano mai la luce, e capita anche il contrario, cioè che qualcosa destinato a sparire resti al suo posto più a lungo del previsto.

Al momento non è stata comunicata nessuna data per l’uscita di scena di Heads Up da Digital Wellbeing. Chi ci si era affezionato può iniziare a guardarsi intorno per qualche alternativa tra le app di terze parti, oppure affidarsi al metodo più antico e gratuito che esista, cioè staccare gli occhi dal telefono mentre si cammina.

Fonte: TecnoAndroid