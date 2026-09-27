Rayman Legends Retold: i requisiti PC dal 1080p al 4K Ultra

Ubisoft ha messo nero su bianco i requisiti PC di Rayman Legends Retold, e lo ha fatto in modo piuttosto generoso, coprendo tutte le fasce possibili: dal minimo sindacale per far girare il gioco in maniera decente fino al 4K con preset Ultra, quello riservato alle configurazioni più muscolose. Il remake arriverà un po’ più tardi rispetto a quanto inizialmente previsto, ma almeno chi sta valutando un aggiornamento hardware adesso sa esattamente dove mettere le mani.

Partendo dal basso, la casa francese parla di 1080p a 60 fps con preset Basso e upscaling impostato su Qualità, sfruttando FSR o XeSS. Serve Windows 10 a 64 bit, un processore Intel i3 8100 a 3.6 GHz oppure un AMD Ryzen 3 3100 alla stessa frequenza, 8 GB di RAM in dual channel e una scheda video tra GTX 1660 da 6 GB, RX 5500 XT da 4 GB o Intel Arc A580 da 8 GB. Lo spazio richiesto è di 33 GB su SSD, con DirectX 12 come base obbligatoria.

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I requisiti consigliati, tra 1080p e 1440p

Salendo di gradino si entra nel territorio dei requisiti raccomandati, quelli pensati per giocare in Full HD a 60 fps con preset Alto e upscaling su Qualità, questa volta anche con DLSS oltre a FSR e XeSS. Qui il sistema operativo consigliato diventa Windows 11 a 64 bit, la CPU sale a un Intel i5 8400 a 2.80 GHz o a un Ryzen 5 3600 a 3.60 GHz, la RAM raddoppia a 16 GB in dual channel e la scheda grafica suggerita è una RTX 2060 Super da 8 GB, una RX 5700 sempre da 8 GB oppure una Intel Arc A750 da 8 GB. Spazio e DirectX restano invariati: 33 GB su unità a stato solido e DirectX 12.

Chi punta al 1440p, sempre a 60 fps e con preset Alto, può tenere la stessa CPU e la stessa quantità di memoria, ma deve alzare l’asticella sul fronte video: si passa a una RTX 3070 da 8 GB, a una RX 6750 XT da 12 GB oppure a una Arc B850 da 12 GB. Un salto tutt’altro che banale, considerando che la fascia di riferimento cambia parecchio rispetto allo scenario in Full HD.

Il 4K Ultra chiede il conto

La configurazione più ambiziosa è ovviamente quella per il 4K a 60 fps con preset Ultra e upscaling su Qualità tramite DLSS o FSR. Il processore consigliato è un Intel i5 9400 a 2.60 GHz o il solito Ryzen 5 3600 a 3.60 GHz, affiancato da 16 GB di RAM in dual channel. Sul lato grafico, però, si vola alto: servono una RTX 4080 da 16 GB oppure una RX 7900 XTX da 24 GB. Anche in questo caso bastano 33 GB di spazio su SSD, segno che il gioco non è particolarmente pesante in termini di installazione, e DirectX 12.

Un riepilogo rapido delle quattro configurazioni indicate:

Minimi: 1080p, preset Basso, GTX 1660 o RX 5500 XT o Arc A580, 8 GB di RAM

Raccomandati: 1080p, preset Alto, RTX 2060 Super o RX 5700 o Arc A750, 16 GB di RAM

1440p: preset Alto, RTX 3070 o RX 6750 XT o Arc B850, 16 GB di RAM

4K: preset Ultra, RTX 4080 o RX 7900 XTX, 16 GB di RAM

Nel frattempo il remake si è già mostrato in un trailer panoramico dedicato alle caratteristiche della riedizione, utile per farsi un’idea di cosa sia stato rifatto e con quale approccio. Rayman Legends Retold sarà disponibile dal 3 dicembre 2026 anche su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Fonte: TecnoAndroid